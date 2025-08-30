Fanny söker en assistent till sitt team på 20 %
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Vi söker dig som vill hänga med en riktigt härlig tjej på 25 år ca 1 kväll / veckan samt varannan helg. Tjänsten är på ca 20 %
Fanny är en tjej som gillar många olika saker i livet och som ser varje dag som en ny möjlighet. Hon älskar aktiviteter som promenader, träffa hästar, shoppa, bowla mm men njuter även av att bara chilla i soffan framför en bra film. Tex kan det efter en lång dag på daglig verksamhet behövas en chill-eftermiddag. Fanny behöver hjälp med samtliga moment kring sin ADL. Hon kommunicerar på sitt eget sätt med bilder, ögonpekning och kroppsspråk.
Fanny bor tillsammans med sin familj i en villa strax utanför Söderköping så i denna tjänst är det ett krav på egen bil och körkort
Som assistent kommer du att jobba nära familjens liv, du kommer att tillbringa en hel del tid själv med Fanny men Fannys föräldrar halkar med på köpet liksom. Personlig match är därför extra viktig för familjen. Som familj ser de på livet med positiva tankar och älskar att prata och skratta vilket de önskar att även du gör.
Vem söker vi?
Du som söker ska ha förmågan att möta Fanny där hon är i livet just i denna stund. Som person måste du kunna se möjligheter i stället för svårigheter. En lugn, trygg person som har ett driv och engagemang när du kommer till jobbet. Vi ser helst kvinnliga sökanden mellan 25-50 år. Vi önskar att du har erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare.
Vi ser fram emot ditt personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstid / Varaktighet: Arbetstiderna är 15:30-20 ca 1 kväll / vecka. På helgerna är arbetstiderna 10:00-18:00, du jobbar i snitt varannan helg på schemat. Tjänsten är på 20 % på anställningsformen " Så länge assistans uppdraget varar"
Det är en perfekt tjänst för dig som studerar eller vill ha ett extra arbete.
Tillträde: Omgående för introduktion.
