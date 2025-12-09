Familjeterapeut till Lönnens öppenvård
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi söker dig som vill bli en del av den nya socialtjänsten där stort fokus läggs på tillgänglighet, vilket innebär att det ska vara lätt för människor att uppsöka och ta emot hjälp. Det familjeorienterade förhållningssättet är centralt där medborgarens behov är i fokus. Lönnens öppenvård är en arbetsplats som kännetecknas av respektfullhet, tilltro till människors förmåga och synsättet att människor är en del av ett sammanhang.
Du kommer att vara en del i en arbetsgrupp på fem medarbetare som samarbetar, inspirerar varandra och där alla ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll som familjeterapeut. Du kommer tillsammans med dina nya kollegor vara delaktig i utvecklingen av den nya socialtjänsten.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Lönnens öppenvård är en samtalsbehandling som tar emot människor som kommer för egen del, tillsammans med familjen eller sin partner. Till Lönnen vänder sig människor som söker hjälp för skadligt bruk eller beroende eller utifrån problematiken som anhörig, familj- och relationsproblem samt psykosocial problematik med en pressad livssituation. Lönnen har även i uppdrag att ta emot människor och deras anhöriga som har problem med spel om pengar.
Som familjeterapeut på Lönnens öppenvård utgår du från människors förhoppningar och mål med samtalen och du hjälper människor att formulera och tydliggöra sin önskade förändring. Samtalen bygger på att du tillsammans med de du möter utforskar fungerande mönster för att få människor att se möjligheter och hitta sina egna lösningar. Du lyfter fram kompetens och resurser för att människor ska få tilltro till sin förmåga att göra förändring. I samtalen lägger du dig vinn om att skapa goda relationer och gott samarbete. Du utgår från ett systemiskt grundtänk och fokuserar på relationer och samspel.
I arbetet ingår teamarbete då vi handleder och samarbetar med varandra. Lönnen har som grund ett arbetssätt utifrån en lösningsfokuserad och familjeterapeutisk inriktning. Vi är angelägna om att hålla en hög kompetens och du kommer arbeta med systematisk klient feed-back (FIT-outcomes) och delta i metodutveckling.
Arbetsgruppen har extern handledning. Möjlighet ges till fortbildning genom seminarier, utbildningar och konferenser med inriktning på bland annat lösningsfokus, familjeterapi och spelbehandling.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen och det är ett krav att du har arbetslivserfarenhet som socionom liksom erfarenhet av att arbeta med familjer eller individer med samtalet som verktyg.
Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning familjeterapi liksom om du har erfarenhet och intresse av lösningsfokuserat arbetssätt. Vi värdesätter om du har erfarenhet av att arbeta med missbruk eller missbruksproblematik. Då kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter vill vi att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som gärna arbetar i team samtidigt som du självständigt kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har förmåga att samarbeta och det är en fördel om du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. För att lyckas i rollen krävs det att du är ödmjuk, respektfull, nyfiken och har god förmåga att skapa tillitsfulla och goda relationer. Detta är förutsättningar för ett gott behandlingsarbete.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
