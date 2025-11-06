Familjestödjare till Bufff Stockholm
Bufff Stockholm är en barnrättsorganisation som sedan 2001 stöttar barn och unga som har en frihetsberövad familjemedlem - till exempel en förälder, ett syskon eller annan närstående. Vi arbetar för att ge barnen trygghet, gemenskap och hopp, och för att minska känslor av skuld, skam och utanförskap. Vårt arbete bygger på barnkonventionen och vi finns med som stöd både för barn, ungdomar och deras omsorgspersoner.
Om rollen
Som familjestödjare på Bufff blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att stärka barn, unga och familjer i en svår livssituation. Arbetet är varierande och består bland annat av:
Att ge stödjande insatser till barn, ungdomar och vuxna - i form av individuella stödsamtal, familjesamtal och gruppsamtal.
Att planera och genomföra aktiviteter som stärker gemenskap och välmående, både i Bufffs lokaler och ute på utflykter, lovaktiviteter eller läger.
Uppsökande arbete på Kriminalvårdens enheter, där du för barncentrerade samtal med frihetsberövade föräldrar eller syskon.
Att bemanna stödtelefon och chatt, samt samarbeta med kollegor inom våra olika verksamhetsområden.
Att samverka med andra aktörer, såsom socialtjänst, polis, kriminalvård, beroendevård, psykiatri och skolor.
Kvälls- och helgarbete förekommer. I vissa fall krävs resor med egen bil samt enstaka övernattningar.
Om dig
Vi söker dig som är trygg, engagerad och relationsskapande, med en stark vilja att göra skillnad. Du trivs i mötet med människor i utsatthet och har förmågan att inge hopp, skapa tillit och se varje individs styrkor.
Du är självständig, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete - men också en lagspelare som bidrar till ett varmt och tillitsfullt team. Du har en mycket god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa kontakt med både barn och vuxna.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller liknande.
Erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och/eller familjer i svåra livssituationer.
Kunskap om samtalsmetodik, trauma eller barn i riskmiljö (meriterande).
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska (andra språk är meriterande).
Erfarenhet av att själv som barn ha haft en frihetsberövad familjemedlem ses som en värdefull merit, men är inget krav. Tjänsten är heltid och tillsvidare men 6 månader provanställning.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
Ett nära och stödjande arbetslag med stort engagemang.
Möjlighet att bidra till utvecklingen av en växande organisation med stark barnrättsprofil. Så ansöker du
