Familjestödjare öppenvård barn
2026-02-09
Som familjestödjare stöttar du föräldrar i att skapa struktur, tydliga rutiner och en fungerande vardag för sina barn. Du kartlägger vilket stöd familjen behöver och ger praktisk och pedagogisk vägledning för att stärka föräldrarnas förmåga. Det kan innebära att planera veckostrukturer och skapa veckoscheman eller checklistor, delta vid möten med skola eller andra aktörer samt arbeta med att etablera hållbara rutiner i hemmet.
Som familjestödjare stöttar du föräldrar i att skapa struktur, tydliga rutiner och en fungerande vardag för sina barn. Du kartlägger vilket stöd familjen behöver och ger praktisk och pedagogisk vägledning för att stärka föräldrarnas förmåga. Det kan innebära att planera veckostrukturer och skapa veckoscheman eller checklistor, delta vid möten med skola eller andra aktörer samt arbeta med att etablera hållbara rutiner i hemmet.
Du samarbetar nära förskola, skola, habilitering, familjehem och boendestöd. Eftersom uppdragen genomförs på delegation från socialtjänsten dokumenterar du löpande och återrapporterar till socialsekreterare. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med familjebehandlare.
Du planerar i stor utsträckning dina dagar inom givna ramar. Arbetet sker främst dagtid, men eftersom insatserna utgår från familjernas behov kan vissa arbetspass förläggas till tidiga mornar eller senare kvällstid.
Din kompetens
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som är relevant för uppdraget, till exempel inom socialt arbete, pedagogik, funktionsnedsättningar eller habilitering. Du har erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik och/eller funktionsnedsättningar i relation till barn och föräldrars föräldraförmåga. Du är van vid att dokumentera ditt arbete på ett tydligt och strukturerat sätt. Arbetet innebär hembesök och stöd i familjernas vardag, vilket gör att B-körkort är ett krav. Du behöver även ha kunskap om de lagar som styr arbetet inom området.
Vi erbjuder
Du blir en del av en engagerad arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att göra skillnad för barn och familjer. Vi är en del av socialtjänstens öppenvård och vi bedriver kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete. Här möter du kollegor med både bred och djup kompetens, och tillsammans delar vi kunskap och erfarenheter för att ge bästa möjliga stöd till familjerna vi möter.
Som ny medarbetare får du en introduktion som ger dig en trygg start i rollen. Du får också en mentor som stöttar dig under den första tiden. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, både internt och externt, och vi ser till att du får relevant vidareutbildning som stärker dig i ditt arbete. När behoven förändras eller forskning visar på nya metoder är du med och utvecklar vårt arbetssätt.
Vi är stolta över vår arbetsplats och över det viktiga arbete vi gör - tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och familjer att växa och utvecklas.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
