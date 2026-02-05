Familjerättssekreterare till Norra innerstaden, vikariat.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till Norra innerstadens område barn och familj!
Socialtjänstavdelningen i Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning där området barn och familj ingår, sitter i nya fräscha lokaler i Garnisonen på Karlavägen.
En av våra familjerättssekreterare kommer att vara föräldraledig så nu söker vi en ny engagerad kollega till ett vikariat som sträcker till juni 2027 med eventuell möjlighet till förlängning.
Gruppen har en bred kompetens och erfarenhet tillsammans med mycket arbetsglädje! Vi arbetar även med utvecklingsfrågor inom arbetsområdet och har särskilt satsat på att implementera Barnkonventionen. Familjerättsgruppen består av åtta familjerättssekreterare. Familjerätten är en del av området barn och familj och här arbetar cirka 55 personer, inklusive chefer, fördelade på fem enheter; mottagning, utredning barn- och ungdom, familjerätt och familjevård/kontaktverksamhet. Inom området barn och familj finns även en metodstödjare/mentor men som kommer att utökas till tre. Vi har tillgång till administrativa assistenter. Området leds av en områdeschef och fem enhetschefer, varav en har ansvaret för familjerätt- och familjehemsvård.
Vi erbjuder
Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden i verksamheten. Området barn och familj erbjuder även en individuellt anpassad introduktion. Som medarbetare hos oss får du arbeta med ett spännande och varierande uppdrag.
Läs gärna mer om våra förmåner. Förmåner för medarbetare - Stockholms stad (jobba.stockholm)
Din roll
Som familjerättssekreterare är det din uppgift att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. Vi utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Familjerättssekreteraren erbjuder frivilliga samarbetssamtal på föräldrars initiativ och på uppdrag av Tingsrätten till separerade föräldrar. Vidare ingår att göra medgivandeutredningar inför adoption inklusive uppföljningsrapporter. Vi handlägger föräldraskaps ärenden, avtal, pass- och namnärenden samt verkställer umgängen med umgängesstöd. En del av arbetet är att vara rådgivande i familjerättsliga frågor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete med utredningar inom myndighetsutövning - barn och unga
God kunskap om lagstiftningen inom Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Barnkonvention och annan relevant lagstiftning
God administrativ förmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av det familjerättsliga området
vidareutbildningar inom det familjerättsliga området
Vi lägger stor vikt vid intresse för att utveckla det familjerättsliga området och dina personliga egenskaper. Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna. Genom ditt förhållningssätt bidrar du aktivt till en god arbetsmiljö. Du har en god analytisk förmåga och du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och genomföra ditt arbete väl. Du är en person som i pressade situationer är lugn, stabil och självgående samt förmår att fokusera på rätt saker. Du klarar att hantera konfliktfyllda samtal med människor i kris. Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet.
Passar detta in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan, intervjuer kan ske löpande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
