Familjerättssekreterare till Laholms kommun - Laholms kommun - Administratörsjobb i Laholm

Laholms kommun / Administratörsjobb / Laholm2021-06-29Nu söker vi på Laholms kommun en familjerättssekreterare till Socialkontoret. Är Du vår nya kollega till familjerätten?Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strandlinje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.ArbetsplatsenTjänsten är placerad på Familjerättsenheten som består av tre heltidstjänster. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete. Det finns ett tydligt brukarperspektiv och ett utvecklingsinriktat ledarskap. Vi har en anda av sammanhållning och vår styrka är att vi gemensamt tar ansvar för vårt uppdrag. Vi strävar efter att ta till vara varje medarbetares kompetens och ge utrymme för utveckling.Socialkontoret har i sin helhet en utpräglad samverkanskultur både internt och externt och har en mycket kunnig och engagerad personal och ett öppet klimat. Familjerätten är organiserad tillsammans med familjehem och administrationen som tillsammans är 13 medarbetare. Totalt är vi ett 80-tal anställda på Individ och familjeavdelningen.Vill Du delta i utvecklingen av vårt familjerättsarbete?Här finns möjligheterna för dig som vill bygga utifrån kunskap, erfarenhet, forskning och medskapande för barnens bästa. Verksamheten för Individ och familj har tillsammans formulerat vilka teoretiska grunder som vårt arbete vilar på nämligen salutogen teori/resiliens, systemteori, teori om barns utveckling och psykodynamisk teori/anknytningsteori.Vi söker dig med erfarenhet av familjerätt eller av utredningsarbete inom barn och ungdom och som är intresserad av att utveckla metoder inom det familjerättsliga området. Vi arbetar i huvudsak två och två i ärenden, vilket främjar god kvalitet och stärker rättssäkerheten för den enskilde.ArbetsuppgifterSom familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor om vårdnad, boende- och umgänge. Du kommer även att handlägga medgivandeutredningar i samband med adoption, avtal samt fader- och föräldraskap och andra ärenden inom det familjerättsliga området. Samarbetssamtalen genomförs av familjerådgivningen där vi har ett nära samarbete, likaledes med öppenvården vad gäller föräldrakurser, barngrupper och umgängesstöd.KvalifikationerSom medarbetare hos oss behöver du utöver socionomutbildning ha erfarenhet av familjerättsligt arbete eller av utredningar avseende barn/unga inom socialtjänsten i minst 3 år.Du behöver ha en god samarbetsförmåga, humor och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Engagemang för utveckling är avgörande. Du behöver ha ett tydligt barnfokus och kunskap om barns utveckling samt vara serviceinriktad, arbeta självständig och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl, flexibel, lugn, och noggrann.Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.Vi värdesätter även vidareutbildning till exempel utbildning inom det familjerättsliga området, Signs of Safety eller annan systemisk utbildning.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.B- Körkort och körvana är ett krav.Som anställd hos oss kan du förmånligt köpa träningskort till Laholms kommuns simhall med gym, alternativt friskvårdsbidrag på annan anläggning. Du har också möjlighet att ansöka om semesterväxling.Låter detta som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!AnställningsformTillsvidareanställning, heltid.TillträdesdagEnligt överenskommelse2021-06-29Enligt överenskommelseUpplysningarIngrid Gustavsson, Enhetschef, 0707 24 27 03Sandra Bengtsson, Familjerättsekreterare, 0702 38 37 87Fackliga upplysningarCarina Wesselgård, SSR, 0430-158 48Gert-Åke Benson, Vision 0430-156 68Sista ansökningsdag2021-08-13Rekryteringen kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Intervjuer är beräknade att hållas 23/8 em, 25/8 em och 26/8 fmÖvriga upplysningarUtdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning men ska inte skickas med ansökan.Information till annonssäljare: Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare publicering av denna annons.Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökanVi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-13Laholms kommun5837436