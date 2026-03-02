Familjerättssekreterare till familjerätten
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2026-03-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Borås Stad befinner sig i en spännande fas där Individ- och familjeomsorgsförvaltningen växer och utvecklas för att bättre möta invånarnas behov. Har du ett intresse för mötet med människor och att sätta dig in i deras livssituationer? Familjerätten i Borås söker nu en familjerättssekreterare där vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande uppdrag i en verksamhet där du är med och bidrar till ett meningsfullt arbete.
Familjerätten är en del av Individ och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad och handlägger familjerättsärenden även för Bollebygd, Svenljunga och Herrljunga kommun. Arbetsgruppen består av familjerättssekreterare, socialadministratör, förste socialsekreterare och enhetschef. Sammanlagt är vi 15 medarbetare.
På Familjerätten arbetar vi löpande med att förbättra våra arbetssätt med stort fokus på barns delaktighet och medskapande i de olika familjerättsliga processerna. Med samverkan i fokus och ett systemiskt synsätt arbetar vi för att förebygga och förbättra stödet för barn och familjer i vårdnadskonflikter. Förste socialsekreterare erbjuder en nära arbetsledning, fördelar ärenden och handleder familjerättssekreterarna. Hos oss kommer du vara en del av en arbetsplats med väl upparbetade rutiner och en tydlig struktur, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Som vår kollega blir du en del av en generös och hjälpsam arbetsgrupp med hög kompetens och lång samlad erfarenhet. Som vår blivande kollega kommer du ha möjlighet till ett spännande, meningsfullt och kreativt arbete. Du kommer erbjudas en god introduktion av utsedd mentor. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du även extern handledning. För oss är kompetensutveckling en självklarhet. Just nu genomför vi en utbildningssatsning på iRiSK och Hela barn.
Vi erbjuder flexibla arbetsvillkor med möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid tack vare vårt förmånliga flextidsavtal. Dessutom finns möjlighet till tillfälligt distansarbete. Vi sitter i centralt belägna lokaler på Österlånggatan 64 i Borås.
Vill du ha ett arbete som är stimulerande, meningsfullt och utvecklande och som ger mycket tillbaka så är detta rätt tjänst för dig.
Familjerättssekreterare till familjerättenPubliceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Familjerätten har till uppgift att, med barnets bästa i fokus, utreda och stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor, såsom vårdnadsutredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd, adoption samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar.
Övrig information
Som anställd inom Borås stad får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt andra fina förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller, i kombination med relevant arbetserfarenhet, annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete inom familjerätt och/eller myndighetsutövning barn och unga är meriterande. Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har kunskap om barns behov och utveckling och har erfarenhet av att genomföra samtal med föräldrar och barn. Du har förmågan att skapa goda relationer och att samarbeta med andra samt är lugn, stabil och professionell. Eftersom arbetet oftast innebär att vi möter människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och möta människor på ett respektfullt sätt. Som person är du trygg i dig själv och driver ansvarsfullt och självständigt ditt arbete framåt. B-körkort är ett krav.
Vid erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2026:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Helena Millberg 033-358210 Jobbnummer
9769925