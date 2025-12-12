Familjerättssekreterare till Familjerätten
2025-12-12
Välkommen till oss på Familjerätten!
Vi är ett engagerat team med hög kompetens inom familjerätt - där barnets bästa alltid står i centrum. Nu söker vi en ny kollega till vårt team. Hos oss får du möjlighet att växa i en miljö som präglas av kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och ett starkt engagemang för barnrättsfrågor. Vill du vara med och bidra? Skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Familjerätten i Helsingborg är en samverkande enhet där åtta kommuner samarbetar: Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda invånarna en likvärdig och tillgänglig familjerätt med hög kvalitet. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett mer förebyggande arbete - där barnets behov alltid är i fokus.
För att kunna möta invånarnas behov i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge behöver vi förstärkning av dig som är utbildad socionom och har ett brinnande intresse för barn vars föräldrar befinner sig i konflikt. Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som familjerättssekreterare arbetar du med att stödja barn och föräldrar i svåra livssituationer. Du har förmågan att se bortom konflikten och fokusera på barnets behov - och du bidrar aktivt till att förebygga att barn far illa.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Informationssamtal
• Snabbupplysningar
• Utredningar kring vårdnad, boende och umgänge
• Samarbetssamtal
• Umgängesstöd
• Föräldraskapsutredningar
• Adoptionsärenden
• Avtalsförfaranden
• Handläggning enligt metoden Konflikt och försoning i samarbete med tingsrätten
Vad vi erbjuder
• Individuell introduktionsplan
• Teamledare som stöttar och coachar i det dagliga arbetet.
• Kompetensutveckling efter behov
• Möjlighet till distansarbete
• 3000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Arbetstiden är 08:00-17:00 med flextidsavtal och under sommarperioden har vi förkortad arbetsdag.
• Det finns möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Som anställd kommer du erbjudas att gå stadens introduktionsutbildningarKvalifikationer
För att du ska kunna arbeta med världens roligaste, men ibland även väldigt svåra arbete, krävs att du har en socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet inom det familjerättsliga området.
Vi söker dig som:
• Har god självkännedom och är trygg i din yrkesroll
• Är empatisk, strukturerad och flexibel
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Har personlig mognad, positiv grundsyn och gärna glimten i ögat
• Gärna har körkort och kör bil
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
I rekryteringen sker löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
