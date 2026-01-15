Familjerättssekreterare till Familjerätt sydväst
2026-01-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill bli en av oss.
Familjerätt sydväst är en del inom avdelningen för Individ och familjeomsorg i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Vi är en gemensam familjerätt för stadsdelarna Hägersten-Älvsjö och Skärholmen. Vi är en engagerad arbetsgrupp med hög kompetens i varierande ålder som trivs tillsammans. Enheten består av enhetschef, gruppledare, 14 familjerättssekreterare och en administrativ assistent.
Vår arbetsgrupp präglas av kollegialt lärande och intresse för utveckling. Gruppen har just nu flera pågående projekt bl.a. iRiSk och iKläm. Vi utbildar oss i Hela barn och håller gruppverksamhet för barn och föräldrar som en del i omställningen av nya socialtjänstlagen.
Arbetsplatsen är centralt belägen nära Telefonplans tunnelbanestation drygt 10 minuter från T-centralen.
Vi erbjuder
• Individuell introduktionsplan
• Nära chefsstöd
• Administrativt stöd
• Möjlighet till distansarbete och flextid
• Kompetensutveckling efter behov
• Extern handledning
• Förkortad arbetstid maj - augusti
• Friskvårdsbidrag
• Förmånligt pris på årskort till Stockholms stads simhallar
• Möjlighet till semesterväxling
Din roll
Du har ett barnrättsperspektiv och kan inta barnets position och företräda barnet i känslor och samtal samt har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i komplexa livssituationer är det viktigt att du kan förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Arbetet omfattar vårdnads,- boende- och umgängesutredningar på uppdrag från domstol, samarbetssamtal, avtalsärenden, föräldraskapsutredningar, medgivande- och adoptionsärenden samt informationssamtal. Vi har en välfungerande umgängesstödsverksamhet som två handläggare ansvarar för.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har godkänd socionomexamen. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom familjerätt eller barn och familj samt relevant vidareutbildning inom familjerättens olika ansvarsområden såsom Hela barn och Mina föräldrar är skilda.
Familjerättsarbetet är roligt och stimulerande men även utmanande. Det krävs därför att du är stabil, noggrann och modig. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har god samarbetsförmåga.
Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet och vilken ytterligare kompetens vår grupp behöver. I samband med anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret visas upp.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Stockholms stad Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kerstin Sahlgren kerstin.sahlgren@stockholm.se 08-50822345
