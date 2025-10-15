Familjerättssekreterare till enhet familjerätt
2025-10-15
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hos oss på enhet familjerätt är du en del av vår avdelning unga på socialförvaltningen. Vi har en hög trivsel, god arbetsmiljö och en nära och tillgänglig arbetsledning. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och roligt arbete med kollegor som har lång erfarenhet av det familjerättsliga arbetet. Vi har ett tydligt barnrättsperspektiv och ett stort engagemang för vårt uppdrag. Som medarbetare hos oss erbjuder vi möjlighet till kompetensutveckling och extern handledning tillsammans med arbetsgruppen.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Publiceringsdatum2025-10-15
I din roll som familjerättssekreterare kommer du tillsammans med kollegor att utföra sedvanliga familjerättsliga arbetsuppgifter såsom informationssamtal, vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, faderskapsutredningar, rådgivning och samarbetssamtal till separerade föräldrar samt medgivandeutredningar för adoption.Kvalifikationer
Vem söker vi? Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av familjerättsligt arbete och att du har goda kunskaper om lagstiftningen inom det familjerättsliga området. B-körkort ser vi som viktigt då resor förekommer.
Som person är du professionell, empatisk och trygg i din arbetsroll, med god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift. Du är flexibel i ditt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt, där du tar ansvar och strukturerar ditt arbete. Samtidigt uppskattar du samarbete med både klienter, kollegor och andra aktörer. Vi ser ett stort värde i att du har förmåga att hålla barnfokus när föräldrar är i kris och konflikt, är diplomatisk, lyhörd och prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löpande urval kan komma att tillämpas under rekryteringsprocessen.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Alingsås kommun
Alingsås kommun - huvudkonto
Enhetschef
Enhetschef
Liselotte Dedon liselotte.dedon@alingsas.se 0322-61 69 82
