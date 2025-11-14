Familjerättssekreterare/socialsekreterare
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen.
Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.
I kommunen är vi cirka 2 600 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?
Familjehems- och Familjerättsenheten i Ale rekryterar en familjerättssekreterare. Enheten består av tre arbetsgrupper; familjerätt, familjehemssekreterare och barnsekreterare. Enheten leds av en enhetschef och för arbetsledning och metodstöd finns två förste socialsekreterare. Till enheten finns även en socialadministratör knuten som bistår med en rad administrativa uppgifter för enheten. På familjerätten är vi totalt fem familjerättssekreterare samt en förste socialsekreterare.
Familjerätten
Familjerätten söker dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Förutom spännande och varierande arbetsuppgifter, innebär arbetet en trevlig arbetsmiljö med högt i tak som kännetecknas av väl utarbetade arbetsrutiner, gott samarbete mellan kollegorna och stark laganda.
I arbetsgruppen finns ett starkt engagemang, hög kompetens samt en flerårig erfarenhet inom familjerätt med fokus på utvecklingsarbete. För att främja rättssäkerhet och god kvalité används medhandläggarskap där familjerättssekreterarna arbetar två och två.
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer även att handlägga fader- och föräldraskap, verkställighet av umgängesstöd efter beslut från tingsrätten, handlägga ärenden inom internationell och nationell adoption, leda samarbetssamtal samt ansvara för telefonrådgivning.
Du erbjuds individuellt anpassad kompetensutveckling samt extern handledning. Hos oss finns det möjlighet att tillämpa distansarbete där det bedöms vara fördelaktigt för både verksamheten och medborgarna. Vi har flextidsavtal. Din arbetsplats kommer att vara belägen i centrala Nödinge, nära pendeltåg och E45:an.Kvalifikationer
Vi söker en kollega som har socionomexamen samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, att samarbeta med andra och arbeta självständigt. Arbetet präglas av pressade tidsramar med deadlines och kräver av en att vara stresstålig och strukturerad. B-körkort är också ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med familjerätt eller erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO inriktning barn och ungdom. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Det är viktigt att du är tydlig och samtidigt ödmjuk och prestigelös. Du är trygg och har självinsikt. Att kunna se och ta tillvara möjligheter i kris och konflikt är en styrka. Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande uppdrag där du har stora möjligheter att påverka och vara delaktig.
Vi kan erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar.
Kompetenta och pålitliga kollegor.
Gedigen introduktion där hela arbetsgruppen involveras.
Stöd i arbetet från förste socialsekreterare
Fräscha lokaler nära kommunikationer i Nödinge centrum
Kompetensutveckling genom bland annat grundutbildning FSR-regi
I samarbetssamtal arbetar vi bland annat utifrån Hela Barn, en barnfokuserad samtalsserie för föräldrar i konflikt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
