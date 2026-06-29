Familjerättssekreterare
Sigtuna kommun, Mottagning och familjehemsenheten / Socialsekreterarjobb / Sigtuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Socialförvaltningen har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, med mottagnings- och utredningsenhet, öppenvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd och operativ enhet som arbetar med förebyggande insatser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
När du arbetar på Socialförvaltningen i Sigtuna kommun möts du av en stor variation av arbetsuppgifter och du har aldrig tråkigt. Vi värderar högt att ha roligt tillsammans och arbetar med trivsel och arbetsmiljöfrågor, något som märks i de fina resultaten på medarbetarundersökningen flera år i rad.
Vi håller hus i Kommunhuset i Märsta, några minuters promenad från tågstationen. När det passar arbetet jobbar vi ibland hemifrån.
Tillsammans jobbar vi mot en sammanhållen socialtjänst, ett nära och gott samarbete mellan myndighet och öppenvård. Vi är en härlig blandning av kompetenser som uppmuntrar nytänkande och spännande idéer. Nu letar vi efter dig som också vill bli en del av oss.
Familjerätten består av en gruppledare och fyra familjerättssekreterare och är organiserad tillsammans med mottagningsenheten för barn och unga. Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv där barnets bästa står i fokus. Vi ser nyttan av ett gott samarbete med andra och vill förbättra och utveckla vårt arbete till fördel för de barn och föräldrar som vi möter.
I rollen som familjerättssekreterare kommer du arbeta med rådgivning och samarbetssamtal till separerade föräldrar och på uppdrag av tingsrätten ansvarar du för vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. Du handlägger även umgängesstödsärenden, adoptionsutredningar och fastställer faderskap/föräldraskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av familjerättsarbete.
Du ska ha minst ett par års erfarenhet av att arbeta som familjerättssekreterare och vi värdesätter erfarenhet och kunskap av att möta människor i kris och konflikter. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och kan bidra positivt till gruppens arbetsmiljö. För oss är det viktigt att du är strukturerad och att du har lätt att bygga tillit och förtroende samt att du utför ditt arbete med hög kvalitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Södergatan 20 (visa karta
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195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Mottagning och familjehemsenheten Kontakt
Enhetschef
Maria Nylander maria.nylander@sigtuna.se 0859126702 Jobbnummer
9984002