Familjerättssekreterare
2026-01-07
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner har sitt kontor i Älmhult men personal åker regelbundet till Ljungby och Markaryd. Arbetsgruppen består av 5 handläggare och enhetschef. Vi söker just nu dig som vill ingå i vårt team.
Gemensamma nämnden är en egen nämnd som hanterar familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommun. Älmhult är värdkommun och det är här du kommer att ha din arbetsplats. Arbetsuppgifterna består av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar samt samarbetssamtal. Du kommer också handlägga fader- och föräldraskapsutredningar, umgängesstöd, avtal och medgivandeutredningar samt uppföljningar avseende adoption. Arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande.
I arbetsgruppen finns ett generöst klimat med mycket humor och arbetsglädje. Vi är en grupp som drivs av utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* är förtrogen med de lagar som styr verksamheten
* har ett engagemang och vill vara med och utveckla verksamheten
* har god samarbetsförmåga
* är ansvarstagande och flexibel i ditt arbetssätt
* har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* har körkort
Erfarenhet av familjerättsligt arbete eller arbete med behandlande samtal är meriterande.
