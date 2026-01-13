Familjeläkarna Luthagen söker undersköterska
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Uppsala
, Håbo
, Täby
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Nu finns chansen för dig som är undersköterska att komma till vårt team i Luthagen/Wallingatan!
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att bidra med din kompetens. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Beskrivning av tjänst
I arbetet ingår sedvanliga undersköterskeuppgifter på mottagningen så som katetersättning/hantering, såromläggningar, blodtryckskontroll och assistans vid mindre ingrepp och undersökningar. I arbetet ingår även administrativa uppgifter samt provtagning och arbete på labb. Arbete i reception på mottagningen ingår i tjänsten.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att samarbeta och samverka med kollegor. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig trygg i din yrkesroll. Vi värdesätter arbetsglädje och energi och har alltid patienten i fokus. Vi kan erbjuda en trygg anställning genom kollektivavtal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Meriterande
Tidigare erfarenhet från primärvård är meriterande men ej ett krav. Vi ser även att det är positivt om du tidigare har haft hand om något ansvarsområde. Arbete inom service och receptionsmiljö är extra meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044818-1787170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Hällbygatan 31B (visa karta
)
752 21 UPPSALA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9682276