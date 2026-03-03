Familjehemssekreterare till Prosperum
2026-03-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Borlänge
Familjehemssekreterare - strategisk roll i en etablerad och växande vårdkedja.
Prosperum Familjehemsvård är en del av en stabil och väletablerad koncern med befintlig HVB-verksamhet för ungdomar 13-17 år. Vår familjehemsverksamhet är redan upphandlad genom flera ramavtal och utgör en viktig del av koncernens långsiktiga utveckling.
Nu söker vi en senior familjehemssekreterare som vill ta en nyckelroll i en verksamhet med tydlig struktur, höga kvalitetskrav och ambitionen att fortsätta växa med rätt kompetens.
Det här är en roll för dig som redan är trygg i din yrkesidentitet - och som söker en miljö där erfarenhet värdesätts och mandat ges.
Uppdraget:
Som senior familjehemssekreterare har du en central funktion i att säkerställa kvalitet genom hela placeringsprocessen. Du arbetar både operativt och med utvecklingsperspektiv.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Kvalificerad rekrytering och utredning av familjehem
Professionell matchning utifrån barnets individuella behov
Handledning och stöd till familjehem
Uppföljning, kvalitetssäkring och rättssäker dokumentation
Bidrag till metodutveckling och kvalitetsarbete
Rollen innebär ett stort professionellt handlingsutrymme och nära samverkan med ledning och kollegor. För rätt person finns möjlighet till utökat ansvar över tid.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom familjehemsvård och socialt arbete med barn och unga.
Socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning
Dokumenterad och flerårig erfarenhet av familjehemsvård
Fördjupad kompetens inom utredning, bedömning och handledning
Mycket god kunskap om lagstiftning och kvalitetskrav
Förmåga att arbeta självständigt med hög professionalitet
Du är strukturerad, trygg i dina bedömningar och van att arbeta med både kvalitet och effektivitet.
Lön och villkor - tydlighet från start
Vi värdesätter kompetens och erfarenhet - och vi är tydliga med vad vi erbjuder: 45 000-60 000 kronor, beroende på erfarenhet, kompetens och ansvar.
I linje med EU:s kommande direktiv om lönetransparens (implementeras senast juli 2026) anger vi lönespann redan i annonsen. För oss är transparens en del av ett seriöst och modernt arbetsgivaransvar.
Till tjänster erbjuder vi:
Tjänstebil
Telefon och laptop
Flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete
Extern handledning
Kollektivavtal
En professionell och stabil organisation med korta beslutsvägar
Plats:
Vi har kontor i Falun och Borlänge och arbetar med familjehem i Mellansverige. Tjänsten innebär resor och B-körkort är ett krav.
För dig som söker rätt sammanhang
Det här är en roll för dig som vill arbeta i en etablerad organisation med tydlig struktur och höga ambitioner - där kvalitet, långsiktighet och barnets rättigheter står i centrum.
Rekryteringsprocess
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister krävs enligt Socialnämndens beslut.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din intresseanmälan eller kontakta oss vid frågor:info@familjehemprosperum.se
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och mediesäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: info@familjehemprosperum.se
