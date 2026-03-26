Familjehemssekreterare till Järva
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en familjehemssekreterare till familjehemsvården i Järva.
Vill du vara med och utveckla vår familjehemsverksamhet för att skapa trygga och stabila förhållanden för barn och ungdomar? Då är du varmt välkommen att söka till oss!
Familjehemsvården arbetar med barn och unga i åldern 0-21 år som är placerade i familjehem. Familjehemsvården består 37 medarbetare på två enheter med nära samarbete. Som medarbetare leds du främst i det dagliga arbetet av din gruppledare och är del av en arbetsgrupp med totalt åtta socialsekreterare.
Vi erbjuder
På enheten har vi en närvarande och tillgänglig arbetsledning som stöttar i det dagliga arbetet. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling utifrån dina individuella behov, och samtliga arbetsgrupper får regelbunden extern handledning. Det finns även flera arbetsgrupper att engagera sig i utifrån intresse, såsom en APT-grupp, en trivselgrupp som arbetar för att främja arbetsmiljö och gemenskap, samt en grupp som fokuserar på extern samverkan.
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som familjehemssekreterare ansvarar du för att utreda, följa upp, stötta och handleda familjehem, samt matcha barn i behov av placering med rätt familj. Vårt mål är att ha familjehem i egen regi som får ett kvalificerat stöd på olika nivåer, anpassat efter barnets och familjehemmets behov. I det dagliga arbetet har du regelbunden kontakt med de familjehem du ansvarar för, med målet att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag och tillgodose barnets behov. Du samarbetar nära barnets socialsekreterare, bland annat genom gemensamma uppföljningar, för att säkerställa att varje enskild placering fungerar väl. Du samarbetar även med andra viktiga aktörer som skola, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter.
I rollen ingår även ansvar för att upprätta avtal om ekonomisk ersättning till familjehemmen samt att sköta den löpande dokumentationen. Arbetet innebär regelbundna resor, både kortare och ibland längre. Du kommer också att arbeta med utveckling av familjehemsvården tillsammans med kollegor och ledning. Tjänsten innebär ett självständigt arbete där du ansvarar för att hålla i och följa upp ett antal egna ärenden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom familjehemsvården
B-körkort för personbil
Vi söker efter dig som trivs med att ta eget ansvar och som är självgående, flexibel och engagerad. Du har lätt för att samarbeta med andra och förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Din empatiska förmåga och ditt engagemang för barn, unga och familjer gör att du möter människor med respekt och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Socialtjänst barn och unga, Enhet familjehemsvård 2 Kontakt
Cecilia Grimelius cecilia.grimelius@stockholm.se 08-50801370
9820051