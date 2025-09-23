Familjehemssekreterare sökes
2025-09-23
Har du erfarenhet av arbete med familje- och jourhem? Har du handledarerfarenhet och erfarenhet av utredningsarbete? Familjehemsenheten söker nu en engagerad och erfaren familjehemssekreterare som vill arbeta för barns bästa.
Ditt nya jobb
I din roll som familjehemssekreterare ansvarar du för att matcha, utreda, stödja och utbilda familjehem. Du arbetar i team med barnets socialsekreterare och vägleder familjehemmet på ett sätt som tillförsäkrar barnet en trygg och säker vård. Du ansvarar för frågor som rör ersättning, arvoden, avtalsskrivning och följer upp hur uppdraget fungerar för familjehemmen. En stor del av uppdraget består av stöttning och handledning, både enskilt och i grupp. Då barn och unga är placerade i hela landet förekommer resor i hög utsträckning.
Arbetet är mångfacetterat med ett stundtals högt tempo som ställer krav på ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Att ha uppdrag som familjehem är både givande och utmanande, och som familjehemssekreterare följer du familjehemmen i vardagens olika skeenden. Det är viktigt att du ser helheten i olika sammanhang, möter krävande situationer med ett lugn och arbetar lösningsfokuserat. Då gruppen utför arbetet med stöd av varandra förutsätts att du både kan lyssna in andra samt vara del i att vägleda kollegor. Vi förutsätter att du är en positiv person som bidrar till ett gott arbetsklimat!
Din kompetens
Krav för tjänsten är att du är utbildad socionom med erfarenhet från utredningsarbete och myndighetsutövning inom Barn och Unga. Du har goda kunskaper kring aktuell lagstiftning och praxis inom SoL och LVU. Du har körkort B då resor förekommer. Viss tjänstgöring kommer att ligga utanför kontorstid.
Meriterande för tjänsten är: En varaktig relation, ICDP, SofS samt handledarutbildning/praktiskt arbete med handledning av familjehem är meriterande
Som person tror vi att du vill göra skillnad, tar ansvar för din uppgift och planerar arbetet på ett effektivt sätt. Du tycker att samarbete är viktigt och du förstår myndighetsrollen. Vidare är du trygg i dig själv och knyter med enkelhet kontakter med andra människor. För dig är det viktigt med engagemang, ansvar och delaktighet i vår verksamhetsutveckling och du delar gärna med dig av din kunskap. Du har goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet för det mesta är förlagt till dagtid måndag till fredag, men tjänstgöring utanför kontorstider förekommer i denna roll. Individuell lönesättning, handledning samt ett arbete i en arbetsgrupp med en stark gruppkänsla och engagerade och kunniga kollegor. För oss är du som medarbetare viktig och när du kommer till oss får du introduktion och nära stöd i arbetet från arbetsledningen. Övriga förmåner: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Familjehemsenheten arbetar för att ge bra stöd till placerade barn och familjehem så att barnen ska få det så tryggt och stabilt som möjligt. Jönköpings kommun satsar på förstärkt familjehemsvård vari ingår utökat stöd, extra utbildning och handledning till familjehemmen. Vi använder Vägledande samspel (ICDP) samt arbetar för att Signs of Safety ska genomsyra vår verksamhet.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts en till två tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Även möjlighet till vikariat kan vara aktuellt. I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV, bifogat examensbevis från socionomutbildningen samt tidigare tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattningen du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Vi använder oss av löpande urval och intervjuer.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer se nedan, fackliga representanter https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Månadslön
