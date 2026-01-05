Familjehemssekreterare, Södermalms stadsdelsförvaltning
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi en ny kollega till familjevårdsenheten.
Vi är ett kreativt och engagerat gäng på sex familjehemshandläggare, två kontaktsekreterare och en tillgänglig enhetschef. Alla har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. För oss är det självklart att hjälpas åt och gemensamt ta ansvar för att ge placerade barn och ungdomar de bästa förutsättningarna. Vi har en god och varm stämning mellan alla enheter inom vårt område där vi stöttar varandra i att upprätthålla ett gott arbete för de barn, ungdomar och familjer vi möter.
Området för Barn och ungdom ingår i den Sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Området består av barnenhet, utredningsenhet 0-20, ungdomsenhet, familjerättsenhet samt familjevårdsenhet. Området leds av en områdeschef och fyra enhetschefer. Området har tre samordnare som ger stöd i verksamhetsfrågor och introduktion till nya medarbetare och vi har även en skolsamordnare och en SIP-samordnare, totalt är vi cirka 50 medarbetare inom området. Vi sitter i trevliga lokaler i Hammarby sjöstad med fantastisk utsikt över Södermalm.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en hälsomedveten arbetsplats där du har friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, möjlighet till hemarbete samt flexibel arbetstid där det finns utrymme att kombinera arbete och fritid. Vi har en trivselgrupp inom området som hittar på roliga aktiviteter för att bibehålla den goda stämningen och sammanhållningen mellan enheterna.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med engagerade och erfarna kollegor.
Vi på Södermalms stadsdelsförvaltning:
• har ett starkt barnperspektiv
• är utvecklingsorienterade
• arbetar systematiskt med metodutveckling och kvalitetsarbete
• har en fungerande och god samverkan inom sociala avdelningen
• har stöd av SIP-samordnare
• är en av stadens pilotstadsdelar i omställningsarbetet till nya SoL
Din roll
Som socialsekreterare i familjevården arbetar du i rollen som antingen barnets handläggare eller familjehemmets handläggare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att följa upp placerade barn och att handleda familjehem. Du arbetar i team med familjehemshandläggare alternativt barnhandläggare och tillsammans med övriga kollegor på enheten. Vid behov av nya eller förändrade insatser utreder du barnets behov.
Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av din enhetschef och dina kollegor och regelbunden extern handledning. Alla som börjar på enheten får en individuell introduktionsplan.
Arbetet innefattar resor inom närområdet och ibland även resor inom landet
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• socionomexamen
• goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom aktuella områden och dess tillämpning
• god förmåga av att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• erfarenhet av att utreda barn och ungdomar
• körkort
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att utreda och handleda familjehem
• vidareutbildning i systemiskt familjearbete, lösningsorienterande förhållningssätt, nätverksarbete.
• handledarutbildning för att handleda familjehem
• utbildning i samtal med barn
Vi vill att du trivs med en roll med mycket ansvar och du har god förmåga att planera och driva arbetet framåt. Vi söker dig som ser utmaningen i att kunna driva komplexa ärenden och dela kunskaper och erfarenheter med dina kollegor. Du har ett gott bemötande och en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll vilket givetvis kräver en mycket god samarbetsförmåga.
I tjänsten ingår att åta sig extrauppdrag som exempelvis Skolfam representant, MI-coach, barnrättsombud eller kontaktperson mot olika verksamheter.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
