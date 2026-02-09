Familjehemssekreterare/rekryterare
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Under 2025 har ett förändringsarbete påbörjats inom enheten. Fokus ligger på att stärka arbetsmiljön och den gemensamma värdegrunden, utveckla medarbetarskapet, samt skapa tydligare struktur och arbetssätt med både strukturella och mjuka perspektiv.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med 3 befintliga familjehemssekreterare och 3 socialsekreterare för de placerade barnen/ungdomarna samt en förste socialsekreterare.
I arbetsuppgifterna ingår att:
* Rekrytera nya familjehem genom information, marknadsföring och möten.
* Utreda familjer och bedöma lämpligheten.
* Matcha barn med rätt familjehem.
* Introducera familjer i uppdraget och hjälpa med avtal.
* Hålla ordning på administration och dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
För att trivas i denna roll behöver du även ha tidigare erfarenhet av arbete med familjehemsvård inom socialtjänsten, exempelvis som familjehemssekreterare, familjehemskonsulent eller i annan relevant professionell roll. Du behöver också ha god vana att möta barn, ungdomar och vuxna i kris samt lätt att arbeta i team och samverka med andra aktörer kring barnen.
Då dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är en viktig del av tjänsten behöver du ha erfarenhet av detta. B-körkort är ett krav.
En av tjänstens hörnstenar handlar om samverkan och vi söker därför dig med en positiv inställning till nära samarbete med kollegor. Du är en prestigelös och nyfiken individ, med förmåga att hantera en tjänst som rymmer många olika arbetsuppgifter. Att navigera i komplexa situationer och vara lösningsorienterad faller sig naturligt för dig. Din flexibla inställning gör att du kan anpassa och styra ditt arbete efter rådande behov inom lagstiftningens ramar.
Barnets bästa är alltid i fokus för dig. Du stöttar och vägleder familjehemmet för att skapa en hållbar miljö där alla parter trivs och utvecklas. Vi ser gärna att du har en utmärkt förmåga att vårda och bygga relationer samt kommunicera och samarbeta effektivt med andra. Ett gott bemötande och tydlig kommunikation är avgörande, både gentemot klienter, uppdragstagare och kollegor. Personlig lämplighet är av stor betydelse för oss; vi vill se att du tydligt kan redogöra för de kompetenser som vi efterfrågar för denna tjänst.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
