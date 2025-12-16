Familjehemssekreterare, Placerade barn och unga
Din nya arbetsplats
Enheten placeringar barn och unga söker nu en familjehemssekreterare.
Vi tillgodoser och följer barn och ungas behov enligt vårdplan avseende placering i familjehem samt stöttar och följer familjehemmens insatser. Handledning och stöd till familjehem är en en viktig del i rollen som familjehemssekreterare. Enheten ansvarar även för att rekrytera, utbilda och matcha familjehem till barns specifika behov av placering. Välkommen att söka ett roligt, givande och varierande arbete!
Så här bidrar du i rollen som familjehemssekreterare
Som familjehemssekreterare arbetar du med att utveckla, planera och genomföra stöd till familjehem genom individuella och gruppinriktade stödinsatser, handledning och fortbildning. Du arbetar självständigt i familjehemskontakterna, och i team med barnsekreteraren i ärenden. Du planerar och utvecklar verksamheten tillsammans med övriga. Framför allt innebär rollen att ge individuellt, tätt och kvalificerat stöd till familjehemmen genom personlig kontakt. Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande arbete som familjehemssekreterare inom familjehemsvård där du kommer ingå i en stabil arbetsgrupp med engagerade och erfarna kollegor som månar om och stöttar varandra. Vi arbetar enligt arbetstidsmodellen 6+2, vilket innebär 6 timmar arbetsplatsförlagd tid/dag. Övriga 2 timmar är avsatta för reflektion, fortbildning och friskvård. Vi erbjuder extern handledning. Tjänsten kan innebära en del resande, förskjuten arbetstid förekommer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift för arbete med barn. (SOSFs 2014:7).
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av rollen som familjehemssekreterare.
- Tidigare erfarenhet av familjebehandling.
- Erfarenhet av att arbeta inom familjehemsvård.
- Kunskap i gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet.
- Kunskap kring barns behov och utveckling.
- Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper. Som person är du självständig, flexibel, har god kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Körkort är ett krav för att arbeta hos oss. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
