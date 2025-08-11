Familjehemssekreterare /joursekreterare
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-08-11
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vill du arbeta som familjehemssekreterare i vår jourgrupp på familjehemsenheten i Nordost i en intressant och stimulerade miljö med teamkänsla, bra arbetsledning, extern handledning och gedigen kompetensutveckling? Då kan vi vara rätt arbetsplats för dig.
Familjehemsenheten är uppdelad i fyra olika grupper, jourgrupp, rekrytering och utredningsgrupp, familjehemsgrupp samt kontaktverksamhet. Arbetet skiljer sig en del mellan de olika grupperna och vi samverkar tätt med varandra utifrån våra olika arbetsuppgifter. I jourgruppen är det fokus på att hantera akuta jourplaceringar av barn och unga. I detta arbetar vi i ett nära samarbete med BoU samt barnsekreterare. Vi har egna kontrakterade jourhem samt ytterligare familjehem som vi har ett tätt samarbete med utifrån våra inkommande jouruppdrag. Förutom detta samverkar vi över staden. Vid behov använder vi oss av den köpta jour vården via Spink. Gällande våra egna jourhem ansvara du för handledning och råd och stöd till dessa. Vi träffar även våra jourhem för grupphandledning. Arbetsgruppen består av fyra medarbetare. En arbetsledare finns för vår jourgrupp.
Vi värdesätter teamarbetet mellan joursekreterare, utredande socialsekreterare samt barnsekreterare. Vi har ett tillitsbaserat ledarskap och tar tillvara på den kapacitet och styrka som finns. Vi tror på att genom att arbeta tillsammans åstadkommer vi det bästa för våra placerade barn och familjehem.
Våra jourhem finns främst i Västra Götaland, Hallands län och Bohuslän vilket innebär en del resor i arbetet och ibland arbete på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av familjehemsvård samt av arbete med barn och unga inom socialtjänsten. God förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med kollegor och andra aktörer är ett krav för tjänsten. Du behöver ha förmåga att klara av ett högt arbetstempo och att ha många bollar i luften. Likaså att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också ha B-körkort.
För tjänsten krävs att du har en god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt där du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Vidare ser vi att du är ansvarsfull och trygg i din roll där du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt, du skiljer på sak och person och fattar välgrundade beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Då vi är en enhet med ett pågående utvecklingsarbete är det viktigt att du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer.
Tjänsten är ett vikariat men det finns stor möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar jobba hos oss. Utdraget beställs kostnadsfritt direkt från Polisens hemsida.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Enhetschef
Malin Gustavsson malin.gustavsson@socialnordost.goteborg.se 031-3652305 Jobbnummer
9451695