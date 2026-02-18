Familjehemssekreterare Jourgruppen
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Beskrivning
Vi söker två engagerade Familjehemssekreterare till vår jourgrupp på Familjehemsverksamheten Hisingen! Är du en utbildad socionom med erfarenhet av socialt utredningsarbete och som är nyfiken på familjehemsvård? Då kan detta vara möjligheten du väntat på!
Familjehemsverksamheten Hisingen består av två enheter där jourgruppen med sex familjehemssekreterare tillhör den ena enheten.
Vi har nära till både enhetschef och 1e socialsekreterare som har stor kunskap och erfarenhet av familjehemsvård. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med dina kollegor turas om att hantera akuta förfrågningar om jourplatser. Gruppen arbetar efter ett rullande schema med veckovis 1e jour och 2a jour, vilket innebär att du dessa veckor har en ökad beredskap för att ta emot jourförfrågningar och för att följa med på jourplaceringar. Resterande veckor är mer flexibla där du har möjlighet att planera in hembesök, uppföljningsmöten osv.
Utreda och bedöma nya jourhem tillsammans med kollega. Att utreda jourhem kräver god förmåga att analysera styrkor och utmaningar hos den/dem vi utreder.
Jourgruppen har ett särskilt viktigt ansvar för att våra jourhem får det stöd och den handledning de behöver för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt
Samverka med samarbetspartners samt dokumentation av ärenden
Att arbeta i jourgruppen är ett roligt och varierande arbete och ger goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Vi bollar mycket med varandra och strävar efter att vara ett starkt team. För oss är det viktigt att hjälpas åt och att lösa saker tillsammans med varandra. Vi är måna om att ha en trivsam arbetsmiljö och delar många skratt i vardagen samtidigt som vi finns till för varandra i de utmaningar som jobbet innebär. Vi är stolta över vårt arbete och våra engagerade jourhem. Det viktigast för oss är det barn vi finns till för har det bra.Kvalifikationer
Krav:
Socionomutbildning
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom Familjehemsvården eller Barn och unga myndighet
Kälvesten och/eller handledarutbildning för familjehem
Vi letar efter dig som är stabil, trygg och flexibel, med en god förmåga att förstå komplexa situationer. Vi tror att din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är en av dina styrkor. Vi ser att du är en aktiv lyssnare som är bra på att skapa en öppen och tillitsfull kommunikation med andra samt är trygg i dig själv och lyhörd för andras behov och åsikter. I stressiga och utmanande situationer kan du bevara lugnet och har förmågan att prioritera. Vi tror på att bygga en positiv arbetsmiljö där alla medarbetare kan känna sig engagerade och delaktiga.
Är du redo att ta dig an en utmanande men otroligt givande roll? Tveka inte att söka tjänsten som Familjehemssekreterare i vår jourgrupp! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Emma Nilsson emma.nilsson@socialhisingen.goteborg.se 031-3664994 Jobbnummer
9750164