Familjehemssekreterare i Skärholmen
2025-10-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Är du en driven och erfaren familjehemssekreterare som vill bidra med att säkerställa att barn som placeras får trygga, stabila och utvecklande hemförhållanden.
Ta möjligheten och sök till oss, "En världsstad i miniatyr - mitt i möjligheternas Stockholm".
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Skärholmen står inför en spännande period då vi utvecklar vårt arbetssätt för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen. Vi strävar efter att vara en socialtjänst som är tillgänglig, professionell och som möter invånarna på bästa möjliga sätt.
Familjevården är en del av området Barn och unga, tillsammans med Barn- och mottagningsenheten, Ungdomsenheten och Öppenvård. Hos oss får du möjlighet att arbeta med familjehemsvård för barn och unga i åldrarna 0-21 år, i nära samarbete med familjehem, socialsekreterare och andra professionella runt barnet.
Vi erbjuder en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där du får vara med och påverka hur verksamheten formas. Här värderar vi engagemang, professionalitet och samarbete högt, och vi arbetar tillsammans för att varje barn och ungdom ska få en trygg och stödjande miljö.
Hos oss blir du en del av ett team med erfarna och engagerade kollegor
Vi erbjuder
Vi är en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Du erbjuds ett spännande och utvecklande uppdrag med stor möjlighet till påverkan både i det egna området och för avdelningens utveckling. Du kommer arbeta på en förvaltning som tillvaratar kompetenser och välkomnar initiativ och nya idéer. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett viktigt uppdrag.
Därutöver erbjuder vi dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Läs gärna mer om att vara chef i Stockholm stad här.
Din roll
Som familjehemssekreterare ansvarar du för att rekrytera, utreda och ge stöd till familjehem och jourhem. Du har en central roll i att säkerställa att barn och unga som placeras i familjehem får en trygg, stabil och utvecklande tillvaro. Arbetet präglas av både självständighet och nära samarbete med kollegor, andra professioner och externa aktörer.
I ditt uppdrag ingår att rekrytera och utreda familjehem och jourhem. Du söker aktivt efter familjer som vill ta emot barn och unga, genomför intervjuer, hembesök och registerkontroller samt skriver utredningar enligt Socialstyrelsens riktlinjer (exempelvis Nya Kälvesten eller BRA-fam).
Du arbetar kontinuerligt med uppföljning och stöd till familjehemmen. Det innebär regelbundna besök, handledning och rådgivning för att säkerställa att placerade barn får rätt omsorg och stöd utifrån sina individuella behov.
En viktig del av rollen är att beräkna och följa upp arvoden och omkostnader, i enlighet med kommunens riktlinjer och barnets behov. Du ansvarar för redovisningar och eventuella justeringar av ersättningar.
Som familjehemssekreterare arbetar du även med kvalitetssäkring. Du bedömer familjehemmens förutsättningar att utföra sitt uppdrag, identifierar behov av utbildning eller stöd och bidrar till utveckling av verksamhetens kvalitet och rutiner.
Arbetet innebär ett nära samarbete och kontinuerlig rapportering. Du samarbetar med barnets socialsekreterare, vårdnadshavare och andra professionella runt barnet, såsom personal inom skola, hälso- och sjukvård, BUP samt andra kommuner. Dokumentation och uppföljning sker enligt gällande lagar och riktlinjer.
I uppdraget ingår även att stödja, handleda och utbilda familjehem. Du ger både praktiskt och emotionellt stöd under hela placeringen och deltar i utbildningsinsatser för familjehem, såsom Ett hem att växa i.
Som familjehemssekreterare bidrar du till att skapa en rättssäker, kvalitativ och barnfokuserad familjehemsvård där barnets bästa alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Formella krav:
Socionomexamen eller motsvarande utbildning inom socialt arbete.
Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer, gärna inom familjehemsvård, barn- och ungdomsvård eller liknande verksamhet.
God kännedom om socialtjänstlagen, barnkonventionen och relevanta riktlinjer för familjehemsvård.
Erfarenhet och kompetens:
Erfarenhet av utredning, handledning eller uppföljning av familjer.
Förmåga att rekrytera och bedöma familjehem och jourhem.
Erfarenhet av samverkan med andra professionella aktörer runt barn, såsom skola, hälso- och sjukvård och andra kommuners socialtjänst.
Dokumentationsvana och erfarenhet av att skriva utredningar och uppföljningar enligt gällande lagar och riktlinjer.Dina personliga egenskaper
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Strukturerad, självständig och ansvarstagande.
Empatisk och lyhörd med förmåga att skapa förtroende hos både barn, familjer och kollegor.
Engagerad och intresserad av barns utveckling och välmående. Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Välkommen in med din ansökan. Intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
