Familjehemssekreterare/familjerätt
2025-12-09
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du stöttar både barn, familjer och familjehem - och bidrar till trygga och välfungerande familjerelationer? Tjänsten kombinerar två centrala områden: arbete med familjehem och familjerättsliga utredningar och stödinsatser.
Detta är en roll för dig som uppskattar variation, ansvar och nära samverkan, där både utredningsarbete och relationsskapande är viktiga delar av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare arbetar du bland annat med:
- Rekrytering, utredning och utbildning av familjehem
- Stöd och handledning till familjehem i vardagen
- Matchning av barn och familjehem i nära samarbete med barnsekreterare
- Dokumentation och uppföljning av vården
Inom familjerätt arbetar du med:
- Samarbetssamtal med föräldrar enligt SoL
- Utredningar och bedömningar på uppdrag av Tingsrätten
- Avtalsskrivning kring vårdnad, boende och umgänge
- Rådgivning till föräldrar i separation och konfliktsituationer
- Samarbete med domstol, förskolor/skolor och andra relevanta verksamheter
Den kombinerade tjänsten erbjuder ett varierat och utvecklande arbete där du får bidra både till barns trygghet och till att stärka föräldrars samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller annan likvärdig relevant högskoleutbildning
- Erfarenhet av socialt arbete, gärna inom familjehemsvård och/eller familjerätt
- God kunskap om socialtjänstens lagstiftning, främst SoL och FB
- Trygghet i utrednings- och dokumentationsarbeteDina personliga egenskaper
vi söker dig som har:
God kommunikativ och relationsskapande förmåga. Samt förmågan att arbeta strukturerat, självständigt och professionellt.
Meriterande
Det är meriterande om du har utbildning i BBIC, erfarenhet av samarbetssamtal eller arbete med familjehemsutredningar.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad
- Stöd av kompetenta och engagerade kollegor
- Handledning och möjlighet till fortbildning
- En arbetsmiljö med god samverkan och korta beslutsvägar
- Friskvård via Epassi
