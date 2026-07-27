Familjehemssekreterare
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Lessebo Visa alla socialsekreterarjobb i Lessebo
2026-07-27
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Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driven familjehemssekreterare som vill vara med oss och bibehålla den goda kvalitén i det viktiga arbetet inom familjehemsvården i vår kommun. Du kommer att vara med och driva utvecklingen inom familjehemsvården tillsammans med en kollega.
Gruppen är lösningsfokuserad och tar hand om varandra och de uppdragstagare vi jobbar med. Vi sitter i samma hus som våra barnutredare, barnsekreterare och enhetschef. Vilket innebär en närhet till arbetsledning och kollegor. I rollen som familjehemssekreterare ansvarar du för att rekrytera, utreda, matcha samt kontinuerligt stödja och handleda familjehem och jourhem. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer utreds också av oss. I arbetet med familjehemmen ska du samarbeta med barnets socialsekreterare och andra aktörer runt barnet. Vi strävar efter att tillsammans arbeta utifrån barnets bästa och arbetar som ett team tillsammans med barnet, biologiskt nätverk och familjehem. Du ska ha en god språklig och analytisk förmåga.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Viva. Du kommer att hantera avtal och aktuella ersättningar till familjerna. Våra familjehem är utspridda vilket innebär resor i tjänsten så B-körkort är ett krav. Många familjehem har husdjur så det är bra att vara förberedd på det då hembesök ingår i arbetet. Arbetsuppgifterna är ibland av akut karaktär så du behöver vara flexibel, kreativ och gilla att lösa problem. Arbete utanför kontorstid kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller som har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av familjehemsvård. Det är meriterande om du har relevant påbyggnadsutbildning i någon utredningsmetod gällande familjehem, familjehemshandledarutbildning samt att du är utbildningsledare i ett hem att växa i. Relevanta utbildningsmöjligheter kommer att erbjudas.
Som person är du nyfiken, lyhörd, modig och har lätt för att skapa ett gott samarbetsklimat och är relationsskapande. Du har mycket god kunskap om barns utveckling och har kraft och mod att prata om jobbiga situationer och hantera långvariga relationer. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har även förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Som familjehemssekreterare samarbetar du med många aktörer vilket innebär att du behöver vara trygg i din yrkesroll och kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Detta kräver att du har en reflekterande förmåga både vad gäller ditt eget förhållningssätt och kring barnen/familjerna. Då vi är en liten arbetsgrupp är det viktigt att vi trivs tillsammans men även kompletterar varandra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo Kommun
(org.nr 212000-0613)
Lessebo kommun (visa karta
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365 31 LESSEBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Barn och familj
Malin Magnusson malin.magnusson@lessebo.se 0478-12609 Jobbnummer
10012092