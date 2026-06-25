Familjehemssekreterare
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Oxelösund Visa alla socialsekreterarjobb i Oxelösund
2026-06-25
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I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare är du navet mellan placerande socialsekreterare och våra familjehem. Du ansvarar för uppföljning av hur familjehemmen fungerar samt ansvarar för att matcha och hitta familjehem. Du åker en del till våra familjehem varför körkort är ett absolut krav. Dokumentation samt utredning av potentiella familjehem är en viktig del av dina arbetsuppgifter. du samverkar med socialsekreterare. I enstaka fall akuta situationer men mestadels är det planerade insatser varför samverkan med socialsekreterare är viktigt.Kvalifikationer
Socionomexamen är starkt önskvärd men annars utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Körkort är ett absolut krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333133 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds Kommun
(org.nr 212000-0324)
613 81 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tommy Nyberg 0733-340999 Jobbnummer
9978051