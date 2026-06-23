Familjehemssekreterare
Sävsjö Kommun / Socialsekreterarjobb / Sävsjö Visa alla socialsekreterarjobb i Sävsjö
2026-06-23
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö Kommun i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
På enheten Barn och unga i Sävsjö är vi indelade i en utredningsgrupp och en placeringsgrupp. Utredningsgruppen består av fem utredare och två mottagningssekreterare. Placeringsgruppen består av tre barnhandläggare och tre familjehemssekreterare. Varje grupp arbetsleds av en förste socialsekreterare och hela enheten leds av en enhetschef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du kommer att arbeta tillsammans med familjehemmet, barnets socialsekreterare och andra aktörer för att skapa en bra uppväxtmiljö för barnet.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Combine och vi håller på att implementera förhållningssättet Signs of Safety i kommunen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning och gärna erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning. Samarbete med andra är en avgörande del i uppdraget och därför är det viktigt att du har bra förmåga till konstruktiv samverkan, är flexibel, prestigelös och kan skapa förtroendefulla relationer.
Om du har handledarutbildning och utbildning i utredningsmetoden En Varaktig Relation är det särskilt meriterande, likaså erfarenhet av arbete med familjehemsplacerade barn.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting samt är noggrann med att hålla tidsramar.
Du är trygg i dig själv och kan hantera oväntade situationer som kan uppstå hos de familjer vi möter. Du har ett mod som ibland behövs för att kunna lyfta sånt som är svårt och förmågan att skilja på sak och person.
Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling och är inte främmande för att pröva nya metoder och arbetssätt. Du bidrar med din kompetens och dina erfarenheter samt idéer. Du motiverar och stöttar dina kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö med mycket glädje.
Som anställd hos oss har du möjlighet till:
• distansarbete i viss mån
• reflektionstid 2,5 h/vecka
• friskvårdsbidrag
• extern handledning
• flexibla arbetstider
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.
Vi kommer att be dig om utdrag ur belastningsregistret.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Urval kan komma att ske löpande, välkommen in med din ansökan redan idag
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sävsjö kommun Kontakt
Enhetschef Barn och unga
Ulla-Karin Alnebo ulla-karin.alnebo@savsjo.se 0382-15477 Jobbnummer
9974070