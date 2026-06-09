Familjehemssekreterare
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Familjehem & familjerätt / Socialsekreterarjobb / Trelleborg Visa alla socialsekreterarjobb i Trelleborg
2026-06-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
På familjehems- och familjerättsenheten blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp med fem familjehemssekreterartjänster, fem tjänster med vårdansvariga socialsekreterare (barnsekreterare), en föräldrastödjande socialsekreterare, en förste socialsekreterare och en enhetschef. I enheten ingår även en arbetsgrupp som arbetar med familjerätt och en arbetsgrupp som arbetar med familjerådgivning. Familjehems- och familjerättsenheten i Trelleborg är en av fem enheter på Individ- och familjeomsorgen som också består av mottagnings- och utredningsenheten 0-20 år, råd och stödenheten, förebyggande enheten samt beroende- och vuxenenheten.
Arbetsmiljö och kompetens- och utvecklingsarbete är prioriterade områden. Vi ger en genomarbetad introduktion, inklusive deltagande i den nationella Yrkesresan, och utbildning i relevanta metoder såsom MI och Signs of Safety. Extern och intern handledning är en självklarhet likaså kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten lägger vikt vid utvecklingsfrågor och vi har sedan ett par år tillbaka en ny tjänst, en föräldrastödjande socialsekreterare, för stöd till de biologiska föräldrarna till barn placerade i familjehem. Under hösten kommer vi också att starta upp en projekttjänst inriktat på familjebehandlande stöd till familjehem både i anknytningsfasen och i samband med utmaningar i placeringen. Denna tjänst kommer att innehas av en av våra nuvarande familjehemssekreterare varför det uppstått behov av att rekrytera en ny familjehemssekreterare. På arbetsplatsen finns en medvetenhet om vikten av återhämtning och det finns möjlighet att regelbundet arbeta hemifrån. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och strävar efter en arbetsgrupp som präglas av mångfald, jämställdhet och inkludering.
Kommunen erbjuder såväl friskvårdsersättning som möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga dagar. Kommunikationsmöjligheterna är goda, arbetsplatsen ligger cirka 10 minuters gångväg från buss- och Pågatågstationen.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som familjehemssekreterare består av att utreda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt utbilda dem för uppdraget. Vidare är en viktig arbetsuppgift att handleda familjehem och jourhem både individuellt och i grupp och att, i nära samarbete med vårdansvariga socialsekreterare, bidra till att jourhemsplacerade och familjehemsplacerade barn får den vård som de behöver. I arbetsuppgifterna ingår även att administrera ersättningsfrågor för uppdragstagare.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Du har minst tre års erfarenhet av socialt arbete med barn. Då arbetet består av både utredande, utbildande och handledande arbetsuppgifter krävs mycket god svenska både i tal och skrift. Du har B-körtkort.
Det är meriterande om du har kunskap i och erfarenhet av myndighetsutövning med placerade barn, är utbildad i Kälvesten och/eller Nya Kälvesten. Det är meriterande om du är utbildad i att hålla utbildningen Ett hem att växa i och i handledning av familjehem.
För att lyckas i rollen har du förmågan att prioritera och möter människor med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) körkort samt utdrag ur belastningsregister.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Lönestatistik: Lönestatistik - Trelleborgs kommun
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Familjehem & familjerätt Kontakt
Therese Törnkvist 0410-733470 Jobbnummer
9955317