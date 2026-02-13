Familjehemssekreterare
2026-02-13
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
En av våra familjehemssekreterare har valt att gå vidare till annan tjänst. Som ett led i att fortsätta utveckla familjehemsvården har förvaltningen också beslutat att utöka antalet familjehemssekreterare, vilket gör att vi nu söker tre familjehemssekreterare.
Som familjehemssekreterare arbetar du med uppföljning och handledning av familjehem. Du ska skapa en förtroendefull och bärande relation till familjehemmet genom att ge stöd och vägledning i uppdraget och i rollen som familjehem. Du kommer även att få utreda kontaktfamiljer.
I rollen ansvarar du utifrån delegation för avtal och ersättningsfrågor, för en rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt för att upprättade rutiner följs. Du ska samverka kontinuerligt med utredande socialsekreterare, barnets socialsekreterare, kollegerna i familjehemsteamet och med det professionella nätverket utifrån barnets behov. Samarbete med kollegor inom förvaltningen men även med externa samarbetspartners är också en del av tjänsten.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du är trygg i dig själv, strukturerad, flexibel, kreativ och modig. Förmåga att våga se, ta ansvar och kunna hantera svåra och akuta situationer är en fördel. Det ses som positivt att du är en prestigelös person och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Vi uppskattar förmågan att kunna lyssna, visa empati och respekt.
För denna tjänst krävs socionomexamen. Vi ser gärna att du har genomgått utbildning i BBIC samt grund- och fördjupningsutbildning i Signs of safety. Har du genomgått utbildning i utredningsmetod för rekrytering av familjehem samt utbildningen "Ett hem att växa i" är det en fördel.
Erfarenhet av erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens ansvarsområde krävs och det är en fördel om du har erfarenhet av familjehemsvård. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet behöver du ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Lifecare är också meriterande. Du som söker till oss behöver ha B-körkort och cykelkunskaper för att enkelt ta dig runt i vår kommun vid behov.
Det här är vi
Barn och ungdomsverksamheten på arbete och välfärdsförvaltningen bedriver ett målmedvetet utvecklingsarbete för att kunna erbjuda en socialtjänst med god kvalité för våra medborgare. Verksamheten ansvarar för utredningar och insatser för barn och ungdomar 0-20 år som är i behov av skydd och stöd, blamd annat familjehemsplaceringar. Vidare arbetar verksamheten även med familjerättsärenden och förebyggande insatser i Kristianstads kommun.
Barn och ungdomsverksamheten består idag av åtta enheter. Enhet för förebyggande arbete, tre utredningsenheter med mottagningsteam och fem utredningsteam, öppenvårdsenhet, HVB-enhet, enhet för familjerätt och barnahus samt uppdragsenhet (barnsekreterarteam och familjehemsteam).
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Familjehemsvården i Kristianstad kommun utvecklas ständigt för att möta större behov och för att höja kvaliteten i verksamheten. På vår arbetsplats får nya kollegor en mentor, möjlighet till introduktion både internt och via SKR;s introduktionsprogram Yrkesresan samt stöd i form av nära arbetsledning av teamledare. Tillsammans med det egna teamet erbjuds dessutom extern handledning.
Barn och ungdomsverksamheten i Kristianstad medger en stor möjlighet till personlig och professionell utveckling. Alla ges bland annat möjlighet att genomgå både grundutbildning i Signs of safety.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
