Familjehemssekreterare
2025-11-11
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Vi söker en familjehemssekreterare till vår enhet för barn och familj.
Här arbetar vi nära våra samarbetspartners och har korta beslutsvägar för att snabbt kunna göra skillnad. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och där varje dag är betydelsefull. Vår värdegrund är ansvar engagemang och respekt.
Enheten för barn och familjestöd består av mottagning, utredning, verkställighet (insats), familjeresurscenter (öppenvård), familjerätt och familjehem. På enheten finns en biträdande verksamhetschef, tre enhetschefer, en verksamhetsutvecklare, en socialadministratör, specialistsocionomer, socialsekreterare, familjebehandlare och två familjehemssekreterare.
Om rollen
Du blir en del av vår verkställargrupp som består av sju socialsekreterare, en specialistsocionom och två familjehemssekreterare. Vi har ett placeringsteam där barnsekreterare och familjehemssekreterare jobbar nära tillsammans och gemensamt arbetar med utvecklingsfrågor för att säkerställa att barnen får en god vård. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och handleda våra familjehem och du arbetar tätt tillsammans med barnsekreterare, utredare och chefer för att familjehemmet ska få rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Vi är en del av Gemensam familjehemsorganisation (GFO), där sex kommuner i länet har gått samman kring rekrytering, utbildning och kartläggning av våra familjehem. Som familjehemssekreterare samverkar du med GFO-teamet, deltar vid matchning av barn och familjehem, utför vissa familjehemsutredningar, rekryterar och utreder kontaktfamiljer och kontaktpersoner, ger stöd åt särskilt förordnade vårdnadshavare som tidigare varit familjehem samt administrerar familjehemsvård så som avtalsfrågor.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och vår utveckling genom att bidra med din kompetens och ditt driv. Som person har du förmåga att lyssna in olika perspektiv och samverka med andra. Du är intresserad av att lära och utvecklas i arbetet och tar eget ansvar för löpande kunskapsutveckling. Du kan uttrycka dig tydligt och välformulerat i tal och skrift. Du är trygg i dig själv och hanterar stressfyllda situationer. Du är engagerad, ansvarstagande och lyhörd. Du bidrar till en god arbetsmiljö i arbetsgruppen.
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av kommunal socialtjänst samt god kännedom om gällande lagstiftning och BBIC. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare samt med handledning eller stödjande och vägledande samtal.
Vad vi erbjuder
- Extern handledning och mentor under ditt första år
- Förtroendearbetstid med en timmes reflektionstid per dag
- Friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling
- Möjlighet till visst distansarbete
Vill du vara med och skapa en trygg och stabil vardag för barn och unga i Timrå? Sök rollen som familjehemssekreterare hos oss!
Arbetstid/varaktighet: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt ök.
Lön: Individuell lönesättning.
B-körkort är ett krav.
Vissa resor ingår i tjänsten
