Familjehemssekreterare
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Familjehem & familjerätt / Socialsekreterarjobb / Trelleborg Visa alla socialsekreterarjobb i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
På familjehems- och familjerättsenheten blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp med fem familjehemssekreterartjänster, fem tjänster med vårdansvariga socialsekreterare (barnsekreterare), en föräldrastödjande socialsekreterare, en förste socialsekreterare och en enhetschef.
I enheten ingår även en arbetsgrupp som arbetar med familjerätt och en arbetsgrupp som arbetar med familjerådgivning. Familjehems- och familjerättsenheten i Trelleborg är en av fem enheter på Individ- och familjeomsorgen som också består av mottagnings- och utredningsenheten 0-20 år, råd och stödenheten, förebyggande enheten samt beroende- och vuxenenheten.
Arbetsmiljö och kompetens- och utvecklingsarbete är prioriterade områden. Vi ger en genomarbetad introduktion, inklusive deltagande i den nationella Yrkesresan, och utbildning i relevanta metoder såsom MI och Signs of Safety. Extern och intern handledning är en självklarhet likaså kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten lägger vikt vid utvecklingsfrågor och vi har bl a nyligen skapat en ny tjänst, en föräldrastödjande socialsekreterare, för stöd till de biologiska föräldrarna till barn placerade i familjehem. På arbetsplatsen finns en medvetenhet om vikten av återhämtning och det finns möjlighet att regelbundet arbeta hemifrån.
Kommunen erbjuder såväl friskvårdsersättning som möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga dagar. Kommunikationsmöjligheterna är goda, arbetsplatsen ligger cirka 10 minuters gångväg från buss- och Pågatågstationen.
Arbetsuppgifterna som familjehemssekreterare består av att rekrytera och utreda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt utbilda dem för uppdraget. Vidare är en viktig arbetsuppgift att handleda familjehem och jourhem både individuellt och i grupp och att, i nära samarbete med vårdansvariga socialsekreterare, bidra till att jourhemsplacerade och familjehemsplacerade barn får den vård som de behöver. I arbetsuppgifterna ingår även att administrera ersättningsfrågor för uppdragstagare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen med minst tre års erfarenhet av socialt arbete. Om du har erfarenhet av myndighetsutövning med placerade barn, är utbildad i Kälvesten och/eller Nya Kälvesten, Ett hem att växa i samt har utbildning i handledning är detta meriterande.
För att trivas i rollen som familjehemssekreterare hos oss behöver du vara en person som är noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta, men du behöver kunna vara flexibel och inte vara rädd för att tänka nytt och anpassa dig till förändrade situationer. Du är ansvarstagande, målinriktad och har en god förmåga att självständigt planera och genomföra arbetet under givna tidsramar. Du måste ha ett stort engagemang och kunna bemöta människor med respekt och integritet. En förutsättning är att du har god teoretiska kunskap om olika metoder och teorier inom socialt arbete såsom exempelvis anknytningsteori samt om relevant lagstiftning. Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i svenska språket, att du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift.
B-körkort är ett krav.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Sista ansökningsdag
2025-10-19 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
