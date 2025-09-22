Familjehemssekreterare
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå
2025-09-22
Hej!
Vi söker nu en engagerad kollega till vår familjehemsenhet en enhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga i Luleå. Hos oss blir du en del av ett kompetent team där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i centrum. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling.
Vår verksamhet är placerad i centrala Luleå, i nyrenoverade lokaler. Här arbetar vi tillsammans med ett gemensamt mål: att skapa trygga och hållbara lösningar för barn och unga. Teamet består av nio socialsekreterare, åtta familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom.
Familjehemssekreterarnas arbete är uppdelat i två huvudsakliga områden:
1. Rekrytering, utredning och matchning:
Här arbetar vi med att rekrytera, utreda och matcha familjehem och kontaktfamiljer för att säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt miljö.
2. Utbildning och handledning:
Vi erbjuder stöd till våra familjehem genom utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning, för att ge dem de bästa förutsättningarna i sitt uppdrag.
Som familjehemssekreterare hos oss kommer du att arbeta vardagar 08.00-17.00 med möjlighet till flex två timmar före eller efter, i den mån verksamheten tillåter. Som anställd har du också möjlighet att arbeta upp till 50% på distans. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Inom vår verksamhet sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla barn och unga i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och matcha familjehem och kontaktfamiljer. Det ingår även att göra placering av barn i familjehem och kontaktfamiljer samt att göra uppföljning av detta, vilket sker i samarbete med socialsekreterare och i enlighet med BBIC. Du samverkar både internt och externt och det är en viktig del av ditt uppdrag. Samverkan sker med exempelvis andra enheter inom socialtjänsten, skola och andra myndigheter. Som familjehemssekreterare hos oss kan du även komma att arbeta med utbildning och handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att jobba med barn och unga. Vidare ska du som söker ha:
• Socionomexamen
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet/kunskap inom ett eller flera av följande områden:
• Socialt utredningsarbete inom barn och unga
• Liknande uppdrag som familjehemssekreterare
• Relevanta utbildningar inom familjehemsvård så som Kälvesten och/eller Connect
• Uppsökande försäljning
• Rekrytering och/eller matchning
Som person tar du gärna första steget i nya sociala sammanhang och har lätt för att skapa förtroende. Du trivs med att bygga relationer, både inom organisationen och externt, till exempel med blivande familjehem. I ditt arbete är du handlingskraftig och kreativ, och du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt oavsett situation. Du ser möjligheter snarare än hinder och tar egna initiativ för att hitta nya vägar och kontakter, inte minst i rekryteringsarbetet av familjehem och kontaktfamiljer. Samtidigt arbetar du strukturerat och målinriktat, planerar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter blir genomförda inom utsatt tid.
I denna process lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Är du intresserad av tjänsten och känner att just du har det vi söker? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
