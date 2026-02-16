Familjehemskonsulent till Kocher Hem AB
Kocher Hem AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kocher Hem AB i Stockholm
Familjehemskonsulent till Kocher Hem AB
Sista ansökningsdag 2026-03-31
Placeringsort
Uppsala län/Stockholms län/Västmanlands län/Örebro län
Omfattning: Heltid, Tillsvidare
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Lönetyp Fast månadslön enligt överenskommelse
Om Kocher Hem AB Kocher Hem AB erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem för barn och unga i behov av vård, trygghet, stabilitet och stöd. Vi arbetar med en vision om att alla barn har rätt till en omsorgsfull uppväxt och en framtid full av möjligheter. Genom att noggrant matcha barn med erfarna, kompetenta och välutredda familjehem säkerställer vi att varje barn får en holistisk omsorg och en stark grund för sin utveckling. Vårt arbete innebär tätt samarbete med socialtjänst, skola, vård och andra viktiga aktörer för att skapa långsiktig trygghet för barnen.
Vi söker nu en engagerad och erfaren familjehems konsulent till regionen Uppsala län/Stockholms län/Västmanlands län/Örebro län. Arbetet utgår på kontor dock möjlighet till hemarbete finns när verksamheten tillåter det.
Arbetsuppgifter Som familjehemskonsulent hos oss får du en viktig och varierad roll med ansvar för att:
• Rekrytera och utreda nya familjehem: Ansvara för att identifiera, intervjua och utreda familjehem som kan erbjuda en trygg och stabil miljö. Arbetet innefattar hembesök, dokumentinsamling och säkerställande av nödvändiga registerutdrag.
• Stöd och handledning: Ge kontinuerligt stöd och handledning till jour- och familjehemmen för att stötta dem i deras uppdrag och hjälpa dem hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet med placerade barn.
• Samverkan och vårdplanering: Arbeta i nära samarbete med andra aktörer, inklusive skola, vård och socialtjänst, för att säkerställa ett helhetsinriktat stöd för varje barn. Du deltar i vårdplanering och nätverksmöten och följer upp att överenskomna vårdinsatser följs.
• Uppföljning och dokumentation: Löpande följa upp barnets utveckling och familjehemmets situation genom regelbundna möten och dokumentation av barnets välmående.
Kvalifikationer och krav
Vi söker dig som har:
• Utbildning och erfarenhet: Socionomexamen, beteende vetenskap eller likvärdig utbildning, med erfarenhet av arbete med familjehemsplaceringar eller arbete med barn och ungdomar.
• Kunskap: God kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och LVU samt erfarenhet av arbete enligt BBIC är meriterande.
• Personliga egenskaper: Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du har en hög grad av flexibilitet. Du är kommunikativ, har en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande i kontakter med både barn och jour- och familjehem. Du är trygg i att hantera förändrade förutsättningar och trivs i en roll som kräver noggrannhet och struktur.
• Praktiska krav: B-körkort och möjlighet att arbeta kvällar och helger.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder introduktion och löpande coachning och utbildning för att du ska komma in i din roll på bästa möjliga sätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som värnar om barnens bästa och som främjar långsiktiga relationer med både barn och jour-och familjehem.Publiceringsdatum2026-02-16Så ansöker du
Skicka din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, kontakta Rezgar Abbasi, tel: 070-595 99 70, e-post: info@kocherhem.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kocherhem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kocher Hem AB
(org.nr 559026-5681)
Finspångsgatan 54B (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finspångsgatan 54B Jobbnummer
9743552