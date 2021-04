Familjehemskonsulent sökes till ett omväxlande och utmanande arb - Alternatus i Sverige AB - Administratörsjobb i Uppsala

Alternatus i Sverige AB / Administratörsjobb / Uppsala2021-04-12Alternatus arbetar med HVB- och familjehemsvård. Vi söker nu en Familjehemskonsulent med förmåga till struktur och ordning till ett omväxlande och utmanande arbete.Arbetsplatsen är belägen i Uppsala/Sala, men många reser förekommer då du ofta besöker dina familjehem. Resor till möten, handledning etc ingår i tjänsten, ibland med övernattning.MetodVi arbetar utifrån Operantmodellen som bygger på välkända och beprövade metoder hämtade ur inlärningsteorin, KBT. I Operantmodellen görs individen delaktig i sin behandling genom psykoedukation och psykologikurser. Behandlingen är transparant och öppen i alla sina delar mot såväl inskriven individ, hens anhöriga och uppdragsgivare.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom familjehemskonsulent har du ansvar för att:Bistå ett antal familjehem med handledning och stöd under de perioder de har ett barn, ungdom eller vuxen placerad hos sigArbeta på uppdrag av socialtjänsten och har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterareKontinuerligt rekrytera och utreda nya potentiella familjehem och för att utbilda dessaTa emot förfrågningar från socialtjänsten och matchar dessa med lämpligt familjehemFormella kvalifikationerSocionomexamenSteg 1 utbildning, inriktning KBTIngående kännedom om socialtjänstlagen och god dokumentationsförmågaKunskap om barns behov och du brinner för att bidra till en god och kvalitativ familjehemsvård.Erfarenhet av familjehemsvård är meriterande, liksom utbildning i Nya Kälvestensmetoden, handledarutbildning och BBIC.God kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skriftGod förmåga att använda olika former av datoriserade system2021-04-12Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetTjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställningVi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister för HVB-hem innan eventuell anställningVi tillämpar individuell lönesättningResor i tjänsten förekommerIntervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100%. Vi tillämpar provanställning.Tillträde så snart som möjligt.Har du frågor om tjänsten kontakta christer.loov@alternatus.se Rekryteringen sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Vi erbjuder digEn stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, eget ansvar och stora möjligheter till utveckling. En verksamhet med upparbetade rutiner och erfarna kollegor. Regelbunden extern handledning av socionom eller psykolog med handledarutbildning. Subventionerad friskvård och tillgång till företagshälsovård.Välkommen med din ansökan!Alternatus är en koncern som arbetar med vård och omsorg inom HVB, familjehem, stödboende. Vår vision är att erbjuda ett Villkorslöst partnerskap. Ett villkorslöst partnerskap till individen och till socialtjänsten - att hjälpa alla och göra det hela vägen. Villkorslöst partnerskap är en ledstjärna för verksamhetens inriktning och organisationen på lång sikt. Vi är alternativet till riskkapitalägda bolag.Alternatus Familia arbetar med konsulentstödd familjehemsvård med att rekrytera, utreda, handleda och utbilda familjehem. Vi tar emot förfrågningar och deltar i placeringar dygnet runt 365 dagar om året.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Alternatus i Sverige ABArrheniusplan 2A75651 Uppsala5683761