Familjehemskonsulent / Samordnare
Sociala insatser i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sociala insatser i Sverige AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-06Om företaget
Sociala Insatser i Sverige AB är en kvalitetscertifierad aktör inom familjehemsvård och förstärkta insatser för barn, unga och vuxna. Vi arbetar evidensbaserat, strukturerat och nära våra uppdragsgivare inom socialtjänsten. Hos oss möts du av ett engagerat team där handledning, utveckling och rättssäkerhet är centrala delar av vardagen. Vi har egna utredda familjehem, ett strukturerat kvalitetsledningssystem och digitala arbetssätt som ger dig tid till det viktigaste- mötet med människorna.Om tjänsten
Som familjehemskonsulent/samordnare ansvarar du för matchning, stöd handledning och uppföljning av våra familjehem och placeringar. Du är spindeln i nätet mellan familjehemmet, den placerade, socialtjänsten och övriga aktörer kring uppdraget.
I rollen ingår bland annat att:
Rekrytera, utreda och introducera nya familjehem
Matcha klient mot familjehem utifrån behov, problematik och förutsättningar
Handleda familjehem löpande, individuellt och i grupp
Genomföra uppföljningar, hembesök och samtal med placerade barn/ungdomar/vuxna
Upprätta genomförandeplaner, månadsrapporter och delta i nätverksmöten
Hantera akuta situationer och säkerställa skydd och stabilitet i placeringen
Samverka med socialtjänst, skola, BUP, sjukvård och andra aktörer
Bidra till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete
Vi erbjuder även förstärkta insatser med tätare uppföljning, behandlingsinriktat stöd och tilläggstjänster, du blir en del av ett team som arbetar både brett och specialiserat.
Vi söker dig som har
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning inom socialt arbete/beteendevetenskap minst 180 HP
Erfarenhet av arbete med familjehemsvård, socialtjänst, HVB eller motsvarande
God kännedom om SoL, LVU, BBIC och socialtjänstens uppdrag
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat men även i grupp.
B-körkort (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning i arbetsmetoder och utredningsmetoder, BBiC, BRA-fam, MI, Trappan, Tejping eller traumamedveten omsorg mfl.
Erfarenhet av handledning av familjehem
Erfarenhet av förstärkta insatser och komplex problematik (t.ex. NPF, missbruk, kriminalitet, hedersrelaterad problematik)Dina personliga egenskaper
Du är trygg, prestigelös och har ett genuint engagemang för målgruppen. Du har integritet, är tydlig i din kommunikation och bygger förtroendefulla relationer med både familjehem, klienter och uppdragsgivare. Du trivs med eget ansvar samtidigt som du är en lagspelare.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Friskvårdsbidrag
Kontinuerlig extern handledning och kompetensutveckling
Flexibilitet och förtroendearbetstid
Modernt digitalt verksamhetsstöd som förenklar dokumentation och uppföljning
Ett kompetent, varmt och engagerat team
UtvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@socialainsatser.nu
senast 2026-07-06. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@socialainsatser.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sociala insatser i Sverige AB
(org.nr 559201-9946), https://socialainsatser.nu/
Finlandsgatan 36 (visa karta
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164 74 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951019