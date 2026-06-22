Familjehemskonsulent Göteborg
Humana AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-06-22
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Vill du arbeta med att dagligen göra skillnad för familjehemsplacerade barn i en arbetsgrupp som värnar om arbetsmiljö och drivs av att utveckla familjehemsvården? Vill du dessutom få möjligheten att arbeta på ett företag med spännande utvecklingsmöjligheter, där glädje, engagemang och ansvar är ledord? Nu har du chansen att bli familjehemskonsulent i Humana. Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som familjehemskonsulent på Humana blir du en central del av ett team bestående av sju kreativa kollegor. Vi arbetar nära varandra för att möjliggöra trygga och inkluderande miljöer för våra barn. Vårt kontor ligger i Västra Frölunda och vårt upptagningsområde täcker stora delar av Västra Götaland.
Rollen som familjehemskonsulent erbjuder stor flexibilitet med möjlighet till distansarbete. Vi söker dig som är stationerad i eller utgår från Göteborg eller Västra Götalands län, med möjlighet att närvara vid möten på vårt kontor.
I rollen arbetar du med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. Du fungerar som ett professionellt stöd i deras viktiga uppdrag. Vi har ett nära samarbete med vår öppenvårdsenhet och kan erbjuda kombinerade insatser. Tjänsten kan innebära att du samordnar ärenden som rör både familjehemsplacering och öppenvård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rekrytera, utreda och utbilda familjehem.
Stödja och vägleda jour- och familjehem i deras uppdrag.
Upprätta och bibehålla goda kundkontakter samt säkerställa löpande skriftlig dokumentation av handledningsinsatser.
Samordna ärenden med kombinerade familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser.
Aktivt bidra till utvecklingen av vår konsulentstödda familjehemsvård genom evidensbaserade metoder.
Ingå i vårt team men också arbeta självständigt och ta ansvar för egna ärenden.
Delta i beredskapstjänstgöring (kvällar och helger förekommer).
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som familjehemskonsulent söker vi dig som är en trygg och prestigelös lagspelare. Du trivs med att arbeta nära kollegor, delar generöst med dig av din kunskap och bidrar aktivt till en inkluderande och positiv arbetsmiljö. Vi ser att du besitter följande kompetenser:
Samarbete och kommunikation: Du är en skicklig kommunikatör som navigerar tryggt i komplexa samarbetsrelationer. Du har förmågan att hantera och balansera olika perspektiv mellan familjehem, socialtjänst och kollegor, även i situationer där åsikterna går isär, och du gör detta med en lösningsorienterad och respektfull approach.
Drivkraft och entreprenörsanda: Du är van att driva processer framåt, tar ansvar och tvekar inte att fatta svåra beslut eller vägleda familjehem i komplexa situationer.
Problemlösningsförmåga: Du trivs med komplexa arbetsuppgifter och har en stark tilltro till din egen förmåga att hitta konstruktiva lösningar.
Stresshantering: Du är stresstålig, organiserad och trivs med att hålla många processer igång samtidigt, även under perioder med högt tempo.
Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidareanställning, 100 %, förtroendearbetstid. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde: enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
Ett öppet arbetsklimat präglat av våra värdeord: glädje, engagemang och ansvar.
Utvecklande arbete med tillgång till hög kompetens och handledning.
Interna och externa utbildningsmöjligheter.
Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt tillgång till vår interna lärportal.
För denna tjänst krävs det att du:
är utbildad socionom med minst tre års erfarenhet från arbete i kommunal socialtjänst
har B-körkort och trivs med att köra bil, då tjänsten innebär regelbundna resor ut till våra familjehem.
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att utreda, utbilda och handleda familjehem eller har erfarenhet från en behandlande position.
Vad händer nu?
Varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och ser fram emot att höra från dig. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kontaktuppgifter
Louise Cederholm, enhetschef: louise.cederholm@humana.se
070-747 87 20
Mariann Walkeapää, regionschef: mariann.walkeapaa@humana.se
072-577 05 85 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950824-2065308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
412 50 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9973987