Familjehemskonsulent Balans/Luleå
Humana AB / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-06-22
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Vill du arbeta med att dagligen göra skillnad för familjehemsplacerade barn i en arbetsgrupp som värnar om arbetsmiljö och drivs av att utveckla familjehemsvården? Vill du dessutom få möjligheten att arbeta på ett företag med spännande utvecklingsmöjligheter, där glädje, engagemang och ansvar är ledord? Nu har du chansen att bli familjehemskonsulent i Humana. Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Enheten som vi rekryterar till heter Humana Balans familjehemsvård och består för närvarande av 3 familjehemskonsulenter som finns i Luleå. Enheten arbetar tillsammans med Umeå familjehemsvård som har familjehemskonsulenter i Umeå, Härnösand, Sundsvall och Östersund. Enhetschefen finns i Umeå. Vårt upptagningsområde är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Som familjehemskonsulent hos oss är jobbet mycket flexibelt och många arbetsuppgifter går att göra på distans. Vi vill att du finns i eller utgår från Luleå eller Norrbottens län.
I rollen arbetar du med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. Du fungerar som ett professionellt stöd i deras viktiga uppdrag. Vi har även ett nära samarbete med vår öppenvård och kan erbjuda kombinerade insatser vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rekrytera, utreda och utbilda familjehem.
Stödja och vägleda jour- och familjehem i deras uppdrag.
Upprätta och bibehålla goda kundkontakter samt säkerställa löpande skriftlig dokumentation av handledningsinsatser.
Aktivt bidra till utvecklingen av vår konsulentstödda familjehemsvård genom evidensbaserade metoder.
Ingå i vårt team men också arbeta självständigt och ta ansvar för egna ärenden.
Delta i beredskapstjänstgöring (kvällar och helger förekommer).
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som familjehemskonsulent söker vi dig som är en trygg och prestigelös lagspelare. Du trivs med att arbeta nära kollegor, delar generöst med dig av din kunskap och bidrar aktivt till en inkluderande och positiv arbetsmiljö. Vi ser att du besitter följande kompetenser:
Samarbete och kommunikation: Du är en skicklig kommunikatör som navigerar tryggt i komplexa samarbetsrelationer. Du har förmågan att hantera och balansera olika perspektiv mellan familjehem, socialtjänst och kollegor, även i situationer där åsikterna går isär, och du gör detta med en lösningsorienterad och respektfull approach.
Drivkraft och entreprenörsanda: Du är van att driva processer framåt, tar ansvar och tvekar inte att fatta svåra beslut eller vägleda familjehem i komplexa situationer.
Problemlösningsförmåga: Du trivs med komplexa arbetsuppgifter och har en stark tilltro till din egen förmåga att hitta konstruktiva lösningar.
Stresshantering: Du är stresstålig, organiserad och trivs med att hålla många processer igång samtidigt, även under perioder med högt tempo.
Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidareanställning, 100 %, förtroendearbetstid. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde: enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
Ett öppet arbetsklimat präglat av våra värdeord: glädje, engagemang och ansvar.
Utvecklande arbete med tillgång till hög kompetens och handledning.
Interna och externa utbildningsmöjligheter.
Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt tillgång till vår interna lärportal.
För denna tjänst krävs det att du:
är utbildad socionom med minst tre års erfarenhet från arbete i kommunal socialtjänst
har B-körkort och trivs med att köra bil, då tjänsten innebär regelbundna resor ut till våra familjehem.
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att utreda, utbilda och handleda familjehem eller har erfarenhet från en behandlande position.
Vad händer nu?
Varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och ser fram emot att höra från dig. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kontaktuppgifter
Jeanette Åsemar, enhetschef: jeanette.asemar@humana.se
070-747 87 13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951853-2065305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
972 31 (visa karta
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972 31 LULEÅ Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9973968