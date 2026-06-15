Familjehemskonsulent
Svea Boende AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Hos oss är barnets bästa alltid i centrum – men vi vet också att det är engagerade, drivna människor som skapar resultat. Nu söker vi dig som vill ha ett självständigt arbete med stort ansvar, nära relationer och hög variation.
Om verksamheten
Familjehemsenheten har i uppdrag att rekrytera, utreda och föreslå familjehem och jourhem till socialnämnder samt att ge kontinuerligt stöd, handledning och uppföljning till de hem som tar emot placerade barn och unga. Vårt arbete präglas av hög professionalism, tydligt barnrättsperspektiv och nära samverkan med kommuner.
Om rollen
Som familjehemskonsulent har du ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag där du ansvarar för ett antal jour- och familjehem. Du fungerar som en central länk mellan familjehemmet och socialtjänsten – och arbetar för att varje placering ska bli så trygg och stabil som möjligt. Tjänsten är på deltid 75% (30 timmar/vecka).
Dina huvudsakliga uppgifter:
Matcha barn och unga med rätt familjehem – ibland med kort varsel
Bygga och utveckla starka relationer med familjehem
Ge stöd, handledning och vägledning genom regelbundna kontakter och hembesök
Följa upp placeringar och säkerställa kvalitet och stabilitet
Samarbeta nära socialtjänst och andra aktörer
Rekrytera, utreda och utbilda nya familjehem
Det här är rollen för dig som vill kombinera relationer, ansvar och variation – och som trivs i en vardag där du gör skillnad på riktigt.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara har rätt kompetens – utan också rätt driv.
Du:
Trivs i ett självständigt och flexibelt arbete
Har lätt för att skapa förtroende och relationer
Är trygg, strukturerad och lösningsfokuserad
Gillar ett högt tempo och variation i vardagen
Vågar fatta beslut – även i komplexa och ibland akuta situationer
Har ett starkt engagemang för barn och ungas utvecklingPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning (socionom/beteendevetare eller liknande)
Erfarenhet av familjehemsarbete och god kunskap om SoL och BBIC
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
En verksamhet med höga kvalitetskrav och tydliga arbetssätt
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet
Konkurrenskraftiga villkor, inklusive friskvårdsbidrag, tjänstepension och kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Boende AB
(org.nr 559034-4098), http://www.sveaboende.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9963805