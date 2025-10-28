Familjehemskonsulent
2025-10-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Vetlanda
Kasam Behandlingsfamiljer är en del av Kasam familj, en verksamhet som erbjuder kvalificerade familjehemsplaceringar med psykosocial behandling och specialiststöd. Vi arbetar med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, traumaerfarenheter eller behov av strukturerad vård i familjehem.
Om rollen
Som familjehemskonsulent ansvarar du för handledning, stöd och uppföljning av våra familjehem. Du arbetar nära både socialtjänst, barn och familjer samt bidrar aktivt i matchnings- och utredningsprocesser.
I rollen ingår att:
Handleda och stötta familjehem i vardag och behandling
Följa upp barnets utveckling och genomförandeplan
Delta i placeringsmöten och samverka med uppdragsgivare
Skriva månadsrapporter, riskbedömningar och underlag till socialtjänsten
Delta i rekrytering och bedömning av nya familjehem
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team.
Vi söker dig som (kravprofil för att söka)
Har socionomexamen eller likvärdig akademisk utbildning
Har minst 3 års erfarenhet av socialt arbete, gärna inom familjehemsvård eller utredning
Handledarutbildning
Är trygg i myndighetskontakter och dokumentation
Har körkort och tillgång till bil
Trivs med självständigt arbete, men också med att vara del av ett starkt team
Meriterande är vidareutbildning inom check 15, En varaktig relation, DBT, KBT etc.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en växande specialistverksamhet
Regelbunden metod- och processhandledning via Kasam BUP
Friskvårdsbidrag, kompetensutvecklingsplan och flexibelt arbetssätt
Möjlighet att påverka och växa i rollen - både operativt och strategiskt
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) tillinfo@kasamfamilj.se
Märk ansökan med Familjehemskonsulent. obs, du ska uppnå kravprofil för att söka tjänsten.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: info@kasamfamilj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essensa Utredning AB
(org.nr 559178-3492)
Konstapelsgatan 33 (visa karta
)
371 35 KARLSKRONA Arbetsplats
Kasam Behandlingsfamiljer Kontakt
Angelica Kandalina angelica.kandalina@kasamfamilj.se 0721999343 Jobbnummer
9577998