Familjehemskonsulent - Prosperum Familjehemsvård
Prosperum HVB AB / Socialsekreterarjobb / Borlänge
2026-02-02
Erfarenhet är ett krav!
Vill du bidra till att utveckla en verksamhet där barnets bästa är den självklara utgångspunkten - och där din kompetens, erfarenhet och professionella drivkraft ges utrymme och värde?
Prosperum Familjehemsvård är en integrerad del av Prosperum koncernen - en expansiv verksamhet som sedan tidigare bedriver HVB-verksamhet för barn och ungdomar i åldern 13-17 år. I takt med att vi breddar vårt uppdrag för att på ett mer ändamålsenligt sätt möta barns individuella behov, har vi etablerat en familjehemsverksamhet med flera ramavtal. Vi söker därför en nyckelperson som vill vara med och tillsammans med oss, bidra till utformningen av en kvalitativ och hållbar verksamhet.
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad familjehemskonsulent med både djup yrkeskompetens och ett genuint engagemang för barn och ungas välfärd. För rätt person finns möjlighet att axla en ledande roll med strategiskt inflytande över verksamhetens fortsatta utveckling och kulturbyggande.
Om verksamheten
Prosperum Familjehemsvård verkar för att varje barn och ungdom ska ges förutsättningar för en trygg, stabil och kärleksfull uppväxtmiljö. Vår modell bygger på omsorgsfullt utredda och noggrant matchade familjehem, där varje insats präglas av kvalitet, långsiktighet och professionellt engagemang.
Verksamheten befinner sig fortfarande i en utvecklings- och uppbyggnadsfas, vilket skapar möjligheter för dig som inte enbart vill förvalta - utan aktivt forma en verksamhet med barnets rättigheter i centrum och mod att tänka nytt när det krävs.
Vi har idag kontor i både Falun och Borlänge, vilket innebär att arbetet i hög grad är flexibelt dessutom finns möjligheten att utföra arbetet på distans. Samtidigt utgår vår geografiska verksamhet från att rekrytera, utreda och följa upp familjehem i mellan Sverige.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som familjehemskonsulent ansvarar du för att säkerställa kvalitet i hela placeringsprocessen, från rekrytering och utredning av familjehem till handledning, uppföljning och dokumentation. I uppdraget ingår att:
Rekrytera och utreda potentiella familjehem enligt gällande lagstiftning och professionell praxis
Ge kontinuerligt stöd och handledning till familjehemmen i deras uppdrag
Säkerställa uppföljning och kvalitet i placeringarna, med barnets behov och rättigheter i fokus
Dokumentera och rapportera enligt gällande föreskrifter och kvalitetskrav
Arbetet bedrivs självständigt men i nära samverkan med verksamhetsledningen och övriga medarbetare. Tjänsten innebär resor - B-körkort är därför ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen, alternativt annan relevant högskoleutbildning inom samhälls- eller beteendevetenskap
Har dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete och handledning inom familjehemsvård
Har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar
Är trygg i samtalsledning, bedömningar och skriftlig dokumentation
Arbetar strukturerat, är självgående och har god samarbetsförmåga
Har ett genuint engagemang för barns rätt till trygga uppväxtvillkor och vill bidra till utveckling - både på individ- och verksamhetsnivå
Vi erbjuder
Tjänstebil, telefon och laptop för att underlätta arbetet på distan
Möjlighet att vara med i ett tidigt skede och påverka verksamhetens utformning och riktning
Korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ
En varm, tillitsfull och professionell arbetsmiljö
Regelbunden extern handledning och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor inklusive kollektivavtal
För rätt person: möjlighet att utvecklas till en ledande funktion med strategiskt ansvar
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobbinfo@familjehemprosperum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@familjehemprosperum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prosperum HVB AB
(org.nr 559460-5429)
784 36 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
