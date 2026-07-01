Familjehemshandläggare
Älvsbyns Kommun / Socialsekreterarjobb / Älvsbyn Visa alla socialsekreterarjobb i Älvsbyn
2026-07-01
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Korta beslutsvägar och stort hjärta – bli familjehemshandläggare hos oss!
I Älvsbyns kommun blir du en del av ett litet, men mycket kompetent och stöttande arbetslag där vi har omsorg om varandra och hjälps åt för att nå goda resultat. Individ och familjeomsorgen innehåller verksamhetsområdena barn och unga, familjehem, familjerätt, ekonomiskt bistånd och vuxen. Verksamheten består av 14 handläggare, en administratör, en 1:e socialsekreterare och enhetschef. Vi är en tätt sammansvetsat grupp som stöttar varandra och vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats med nära arbetsledande stöd.
Om rollen Som familjehemshandläggare är du vår spindel i nätet. Det är en mångsidig roll där du har många bollar i luften samtidigt som du bygger starka relationer. Du koordinerar kontakterna och knyter samman alla viktiga trådar runt barnet och familjehemmet. Arbetet kräver hög grad av självständighet och innebär återkommande resor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Knyta ihop nätverket: Du är länken mellan familjehemmet, barnets socialsekreterare, skola och hälso- och sjukvård.
• Tätt teamsamarbete: Du jobbar i nära dialog med barnsekreterarna för att säkerställa en trygg och samordnad insats.
• Stöd och handledning: Du matchar, utbildar och ger ett nära, personligt stöd till våra familjehem.
• Driva samverkan: Du utvecklar och vårdar samarbetet med externa aktörer och organisationer.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig relationsbyggare och som drivs av att samarbeta med andra. Eftersom vi är en liten kommun lägger vi avgörande vikt vid din personliga lämplighet, din kommunikativa ådra och din förmåga att koordinera många olika kontaktytor.
Krav för tjänsten:
• Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant (t.ex. inom beteendevetenskap, pedagogik eller socialt arbete).
• Mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med olika målgrupper.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete inom socialtjänst.
• Utbildning i utredningsmetodik (Vi arbetar med en varaktig relation).
• Erfarenhet av nätverksarbete eller systematiskt familjearbete.
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine är meriterande. Övrig information
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid, måndag – fredag. Möjlighet till visst distansupplägg finns.
Sista ansökningsdag 2026-07-31.
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns Kommun
(org.nr 212000-2734)
942 85 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvsbyns kommun Kontakt
Facklig
Vision Älvsbyn Visionavd331alvsbyn@fv.vision.se +4692917000 Jobbnummer
9987490