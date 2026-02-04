Familjehem & Jourhem sökes
2026-02-04
Trygga Familjehem i Sverige AB Söker nu familjer/ ensamstående personer som vill vara med och hjälpa barn & ungdomar i åldern 0-20år. Vi söker både familjehem och jourhem,
Att vara jourhem eller familjehem.
Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt belönande! Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, riktlinjer, regler och framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sitt liv.
Detta innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter en tydlig ambition att lyckas. Denna ambition måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget omfattar är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen. OBS att även en ensamstående person kan vara jour- eller familjehem.
Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m.fl.
För att klara en placering krävs att man har lite extra av allt; av utrymme, av tid och av förmåga! Våra krav på er för att påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
Att ni är 25 år eller äldre
Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren
Att det finns ett ledigt sovrum som kan erbjudas det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum. Observera att gemensamma utrymmen inte räknas som sovrum.
Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt. Boendet är fullt möblerat och ombonat.
Att ni är fullt friska och arbetsföra
Att ni har stabil inkomst och försörjning
Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter
Att ni inte har några större kommande förändringar i livet, såsom flytt, längre resor, nya studier, graviditet eller dylikt
Att ni behärskar det svenska språket
Trygga Familjehem stödjer, handleder och utbildar
Som familjehem får ni Trygga Familjehems grundutbildning för familjehem. Syftet är att göra placeringen så bra som möjligt för den placerade och för familjehemmet. Våra konsulenter finns alltid nära till hands för fortlöpande handledning och utbildning till familjen under placeringens gång. Er familjehemskonsulent besöker er löpande, ni har ett nära samarbete i allt som rör den placerade, t ex genomförandeplaner och myndighetskontakter. Till er hjälp har ni dygnet-runt-stöd per telefon i vilken fråga det än kan vara. Trygga familjehems arbets- och förhållningssätt är att vara tillgängliga, bistå med stöd, hjälp, idéer och motivation!
God ekonomisk ersättning
Att öppna upp sitt hem för ett barn, ungdom eller ung vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en solid ersättning för det arbete man gör.
Ersättningen betalas ut i två delar, dels en omkostnadsersättning på ca 5800kr/ mån som skall täcka mat, kläder, resor etc samt en arvodesdel för det arbete ni utför.
Arvodet varierar från 24.000 kr/mån och uppåt beroende på placeringens komplexitet.
Om Trygga Familjehem
Trygga Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter har egen erfarenhet av att vara jour - och familjehem, något som vi på Tryggafamiljehem i Sverige AB värderar högt.
Är du intresserad av att bli jourhem eller familjehem? Rekrytering sker löpande.
Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan! Eller mejla oss på info@tryggafamiljehem.se
