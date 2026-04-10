Familjehem / Jourhem sökes
2026-04-10
Vivant Omsorg Trygga Barn
Vivant Omsorg söker nu 5 Behandlingsfamiljer och/eller jourhem för placeringsuppdrag. Trygga Barn. Uppdraget erbjuds i samband med placering av barn.
Ersättningen består av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen fastställs av ansvarig socialtjänst inför varje uppdrag, och baseras på barnets behov och uppdragets omfattning. Ersättning utgår under den tid som uppdraget pågår.
Om verksamheten
Trygga Barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn som av olika anledningar är i behov av att placeras i familjehem. Barnens behov kan variera i omfattning, från lättare problematik till större behov av insatser.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla placerade barn tilldelas ett barnombud. Barnombudets huvudsakliga uppgift är att säkerställa kvalitén i familjehemsvården, förebygga missförhållanden, tillgodose barnets delaktighet i sin egen vård och förebygga sammanbrott i placeringar.
Verksamheten har specialistkompetens inom anknyntningsteori, narcissistiskt våld, dissociation, missbruk, LSS och kriminalitet.
Alla familjehem och jourhem inom verksamheten erbjuds kontinuerlig utbildning, handledning och avlastning. Varje enskilt familjehem får en enskild kontakt tilldelad i form av en familjehemskonsulent, för löpande stöd.
Om uppdraget
Uppdraget aktualiseras vid placering av barn från socialtjänst. Vid behov av att en vuxen är hemma på heltid kan det finnas möjlighet för kompensation för förlorad inkomst. Om kompensation blir aktuellt kommer genom, godkännande ifrån socialtjänsten, kompensationen bestå av inkomstbortfall. I andra fall är det fullt möjligt att fortsätta arbeta genom sin ordinära anställning. Detta beror på uppdragets natur och komplexitet, och sker i samråd med verksamheten.
Verksamheten är i stort behov av att kunna erbjuda familjehem för de förfrågningar som verksamheten får på daglig basis, och vid avklarat rekryteringsförfarande ser vi gärna att du omgående är redo att anta dig ett uppdrag. Av den anledningen syftar rekryteringen inte till uppbyggnad av kandidatdatabas eller dylikt.
Insatser inom uppdraget
Som familjehem eller jourhem ansvarar du för att:
Erbjuda barnet en trygg, stabil och kärleksfull hemmiljö
Tillgodose barnets dagliga omsorg, skolgång och kontakter med vård och andra insatser
Samarbeta med verksamhetschef, socialtjänst, barnombud, vårdnadshavare och andra aktörer
Ingå i ett team med andra familjehem där erfarenheter utbyts.
Familjehem
Familjehem tar emot barn under kortare eller längre tid. Du har möjlighet att, i dialog med verksamheten, påverka vilken målgrupp, ålder och ärendekomplexitet du tar emot. Det finns olika typer av familjehem och kategoriseringen baseras på de insatser som barnet är i behov av.
Till exempel kan ett familjehem innebära ett uppdrag som inte skiljer sig mot en vanlig kärnfamilj, men också behandlingsfamilj som medför mer långtgående insatsbehandling.
Jourhem
Jourhem tar emot barn som initialt behöver placeras under en kortare period, allt mellan några veckor upp till ett halv år som regel. Det är många gånger ett önskemål om att du kan vara hemmavarande inledningsvis av placeringen. Har du ett arbete kompenseras du med inkomstbortfall för den aktuella perioden. Körkort och ett eget rum för det placerade barnet är ett krav.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer, exempelvis ensamstående, par, förälder och vuxet barn och familjer med eller utan egna barn.Kvalifikationer
Minst 23 år gammal
Barnet ska kunna erbjudas eget rum
Utdrag ur belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB-register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden
För jourhemsuppdraget: körkort och möjlighet att vara hemma på heltid inledningsvis
Personliga egenskaper som värderas högt är trygghet, känslomässig tillgänglighet, samarbetsförmåga, självreflektion och engagemang.
Tidigare erfarenhet av familjehemsuppdraget är inget krav - utbildning och handledning erbjuds fortlöpande.
Det är även meriterande med tidigare utbildning i omvårdnad eller socialt arbete - till exempel : socionomutbildning, lärarutbildning, certifierade terapeut-utbildningar eller psykolog- eller läkarutbildning.
Kurser i relevanta områden - som exempelvis lågaffektivt bemötande eller traumamedveten omsorg - är också meriterande.
Om du har varit familjehem sedan tidigare är det också meriterande.
Villkor för uppdraget
Uppdragstyp: Familjehem eller jourhem
Omfattning: Varierande beroende på placeringens komplexitet
Ersättning: Enligt avtal
Antal tjänster: 5Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Lina.perea@vivant.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivare Vivant Assistans AB
https://vivant.teamtailor.com
121 43 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
