Familjehem i södra Sverige
2025-09-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Kasam Familj söker familjehem i mellersta Sverige
Har du plats i ditt hem och hjärta för ett barn eller en ungdom som behöver trygghet, värme och stöd? Vi på Kasam Familj söker både erfarna och nya familjehem i hela mellersta Sverige.
Vi söker dig som:
Har tålamod, tid, engagemang och en vilja att göra skillnad.
Kan erbjuda ett barn en stabil och trygg vardag.
Har utrymme i hemmet - alla barn ska ha ett eget sovrum.
Är beredd att samarbeta med oss och barnets nätverk.
Oavsett om du är ensamstående, sambo eller gift kan du bli familjehem. Det viktigaste är inte hur din familj ser ut - utan att du har tid, engagemang och hjärta för uppdraget.
Vi erbjuder dig:
Arvode (skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande).
Omkostnadsersättning som täcker barnets behov (kläder, mat, aktiviteter m.m.).
Möjlighet att kombinera uppdraget med ditt vanliga arbete.
Stöd - handledning, konsulent stöd, psykologiska bedömningar, behandling och utbildning.
Att bli en del av ett nätverk av andra familjehem där ni kan dela erfarenheter och få gemenskap.
Att ta emot ett barn är ett stort åtagande - men också en unik möjlighet att bidra till ett barns framtid och utveckling.
Inför placering gör vi alltid en utredning som innefattar registerkontroller, djupintervjuer och referenstagning. Detta för att säkerställa barnets trygghet och bästa möjliga matchning med er familj.
Är du intresserad?
Skicka ett mejl till info@kasamfamilj.se
med en kort presentation av er själva, era kontaktuppgifter och vilka förutsättningar ni har för att ta emot ett barn.
Tillsammans kan vi skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
