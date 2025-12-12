Familjebehandlare Vikariat
2025-12-12
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
I Vännäs kommun har Socialtjänsten ett pågående, förebyggande, och behandlande
utvecklingsarbete med målsättningen att barn och familjer, så långt det är möjligt, ska få
stöd i sin hemmamiljö och klara sin framtid av egen kraft.
Som ett led i denna utveckling
rekryterar vi ytterligare en ny medarbetare till vårat behandlingsteam.Dina arbetsuppgifter
Som behandlare i teamet arbetar du i huvudsak med biståndsbedömda insatser familjer med barn och ungdomar, men även vuxna i nära samverkan med myndighetsutövande socialsekreterare.
Tillsammans på enheten utvecklar ni arbetet för att verkställa öppenvård i egen regi.
I arbetet som behandlare förväntas du arbeta både i team och enskilt. Detta beroende på uppdragets art.
Arbetet sker i familjens hem, i våra lokaler eller på andra anpassade, och lämpliga, platser.
Du arbetar utifrån uppdrag och har ett nära samarbete med utredande socialsekreterare och övriga kollegor på enheten och eventuella andra aktörer.
Du dokumenterar ditt arbete, skriver genomförandeplaner samt sammanfattar insatsen.
Du ansvarar för att insatsen utförs samt att den sker inom den tidsram som förutbestämts.
Du har också dokumentationsskyldighet enligt de krav som gäller.
Du utgår från familjens och den enskildes egna resurser. Att arbeta tillsammans med barnen,
ungdomarna, föräldrarna samt övrigt nätverk ser vi som en viktig förutsättning för att kunna möta upp behov av stöd och förändring i individuellt anpassade behandlingsupplägg.
Kvällsarbete kan förekomma.
Hos oss kommer du att ha stora möjligheter att påverka, och delta, i pågående utvecklingsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, där vi gärna ser att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling. Vidareutbildning inom psykosocialt behandlingsarbete såsom systemteori, KBT, och andra förekommande och evidensbaserade arbetsmetoder är meriterande. Erfarenhet av arbete med våldsutsatthet är önskvärt.
Som person är du kreativ och flexibel med en god förmåga i struktur och planering kring
behandlingsarbetet. Det är viktigt att du tror på individers egen kraft.
Du har en mycket god förmåga till samarbete och är bra på relationsskapande.
Du ska kunna arbeta självständigt och i team med andra, vara flexibel, engagerad och nyfiken.
Vi söker dig som är driven och gärna vill vara med och utveckla en socialtjänst för framtiden.
Du måste kunna uttrycka dig enkelt på svenska i både tal och skrift, men vi ser flerspråkighet som en tillgång.
Du måste också ha kunskap och kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet, och vilja, att bidra till verksamhetens utveckling genom att våga tänka nytt.
Då arbetet innebär en del resor i tjänsten krävs B-körkort.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat utifrån föräldraledighet
Våra förmåner
