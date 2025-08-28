Familjebehandlare till Tomelilla kommun
2025-08-28
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Målgruppen för vår verksamhet är barn, unga och familjer med behov av råd, stöd och behandling för att komma vidare i livet, alltid med barnets bästa i fokus. Insatserna kan vara både biståndsbedömda eller öppna och ges i hemmet, i våra lokaler eller annan plats utifrån hur behovet ser ut. Du ger behandlingsinsatser med fokus på att skapa positiva förändringar och förbättra livssituationen för individer och familjer. Arbetet innefattar att erbjuda barn- och föräldrastöd, både individuellt och i grupp, samt arbeta med hela familjesystemet för att utveckla långsiktiga lösningar.
Du samarbetar även nära andra aktörer inom kommunen och externa samarbetspartners för att koordinera insatser och ge bästa möjliga stöd till målgruppen.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
God kunskap om relevant lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kunskap om systemteoretiska perspektiv och arbete med familjer i komplexa livssituationer.
Vi söker dig som har minst 2-3 års erfarenhet av arbete med barn och familjer inom socialtjänst, öppenvård eller behandlingsverksamhet. Du har erfarenhet av att bedriva strukturerade insatser, såsom föräldrastödprogram exempelvis Komet, ABC, Cope eller liknande metoder.
Vi söker dig som är trygg och stabil, med god självinsikt och förmåga att möta familjer i svåra situationer. Du har en god samarbetsförmåga och är van vid att samarbeta med andra aktörer, exempelvis skola, BUP, HVB och andra myndigheter, och har god förmåga att skapa och upprätthålla professionella samarbeten. Dessutom har du erfarenhet av att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer och är bekväm med att arbeta enligt gällande lagar och rutiner. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande om du har:
* utbildning inom nätverksarbete, Signs of Safety eller andra evidensbaserade metoder.
* erfarenhet av arbete med våldsutsatta barn och familjer eller familjer med beroendeproblematik.
* vidareutbildning inom samtalsmetodik, exempelvis MI (Motiverande samtal), KBT, lösningsfokuserad metodik eller familjeterapeutiska insatser.
B-körkort krävs, då hembesök kan ingå i arbetet.
Flexibilitet att arbeta kvällstid vid behov för att möta familjernas scheman.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
