Familjebehandlare till Sofiebergsskolans lärstudio F-3
2026-03-06
Vad vi gör och vill
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för elever och familjer i behov av särskilt stöd?Sofiebergsskolans kommunövergripande lärstudio med behandling söker nu en familjebehandlare.
Verksamheten riktar sig till elever i årskurser F-3 med omfattande behov av särskilt stöd och syftar till att skapa en positiv och hållbar lärmiljö där undervisning och behandling samverkar.
I uppdraget arbetar vi för att stärka elevens hela livssituation, att ge verktyg för att lyckas både i skolan och på fritiden. Vår lärstudio erbjuder en fungerande skolgång i kombination med ett behandlings- och förändringsarbete för eleverna och deras familjer. Behandlingen sker på initiativ av socialtjänsten och i nära samverkan med elev, vårdnadshavare och skola.
Vi tar emot elever som kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problematisk skolfrånvaro, psykosocial problematik eller trauman kopplade till skolsammanhanget. Genom forskningsbaserad undervisning, ett relationellt förhållningssätt och tydliga gemensamma strukturer arbetar vi med att återuppbygga trygghet och tillit till skolan, något som ofta gått förlorat för våra elever och deras familjer.
Vårt tvärprofessionella team består av familjebehandlare, lärare med specialpedagogisk kompetens och resurspedagoger, med handledning av socionom och psykolog. Vi har gemensamma forum som stödjer den integrerade skol- och behandlingsverksamheten.
Tillsammans skapar vi en miljö präglad av engagemang, tillit och glädje i arbetet.
Våra lokaler ligger i anslutning till en liten F-3 skola med ca 200 elever, vilket gör det möjligt att ta del av skolans resurser som exempelvis skolgård och praktisk-estetiska ämnen. Verksamheten erbjuder även goda möjligheter till kollegialt lärande och professionellt stöd.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker nu en familjebehandlare som vill bidra till att utveckla den bästa lärmiljön för elever där tidigare skolmiljöer inte lyckats.
Som familjebehandlare hos oss arbetar du elevnära och relationsbyggande, både i skolmiljön och i kontakten med elevens familj. Du är en viktig del av vårt tvärprofessionella team tillsammans med lärare, förskollärare, fritidspedagog och resurspedagoger, där ni gemensamt skapar struktur, trygghet och sammanhang i elevernas vardag. I din roll ansvarar du för det behandlande arbetet kring eleven och dennes familj utifrån socialtjänstens uppdrag.
Arbetet innebär att du håller behandlande samtal och ger stödinsatser till vårdnadshavare, samtidigt som du är en närvarande del av den dagliga verksamheten i elevgruppen. Du deltar aktivt i skolvardagen där du bygger relationer, tränar sociala färdigheter och bidrar till en positiv lärmiljö. En viktig del av uppdraget handlar om att upprätta och följa upp behandlingsplaner, skolnärmandeplaner och rapporter till socialtjänsten, samt att samarbeta nära med andra aktörer runt eleven och familjen. Du ger också handledning och stöd till personalgruppen i deras dagliga arbete med eleverna.
Det relationella arbetet är grunden i ditt uppdrag, du finns nära eleverna i klassrummet, på rasten och i alla de små vardagliga situationer där tillit, trygghet och förändring byggs. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla både arbetssätt och innehåll i verksamheten. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med stor möjlighet att själv påverka arbetstiderna. Önskat tillträdesdatum är 260413 eller efter överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller beteendevetare med akademisk examen och terapeutisk vidareutbildning med inriktning mot familjearbete. Du har erfarenhet av behandlingsarbete och gärna även av arbete i skolmiljö där undervisning och behandling samverkar. Har du utbildning inom KBT steg 1 eller 2 samt erfarenhet av utredningsarbete med barn, ser vi det som meriterande.
Du har goda kunskaper om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om barn i behov av särskilt stöd. Du möter elever och familjer med värme, tydlighet och respekt, och du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Din förståelse för elevens hela livssituation gör att du kan se sammanhang och arbeta lösningsfokuserat utifrån både skolans och familjens perspektiv.
Du arbetar strukturerat och självständigt, men trivs också i ett nära samarbete med kollegor i ett tvärprofessionellt team. Du har en tydlig kommunikativ förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift och är van vid att dokumentera och föra behandlingsplaner. Som person har du ett varmt engagemang för eleverna och en vilja att både stötta och utmana dem i deras utveckling. Du har ett relationellt ledarskap, är trygg i dig själv och ser möjligheter även i komplexa situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 260325. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor Linn Ehn: linn.ehn@tyreso.se
08-578 273 54
Rektor Marie Lampinen: marie.lampinen@tyreso.se
08-578 273 51
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
