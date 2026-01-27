Familjebehandlare till Perrongen
2026-01-27
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
På Perrongen får familjebehandlaren möjlighet att göra stor skillnad över tid tillsammans med många andra med samma mål - inklusive familjen. Målet är ofta att undvika andra mer omfattande åtgärder som exempelvis placering vilket innebär att motivationen för samtliga inblandade är hög. Resultaten för måluppfyllelse är höga och platserna efterfrågade. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Perrongen är en liten enhet med få platser men med möjlighet att ta emot komplexa ärenden där stödet kan ges under längre tid. Målgruppen är ungdomar i åldern 10-20 med omfattande social problematik. I insatsen ingår en kvalificerad kontaktperson för fritiden, en samordningsfunktion då många andra aktörer är inblandade och familjesamtal. Som familjebehandlare ansvarar man för alla delar av de olika områdena tillsammans med en kollega.
Arbetstidsavtalet benämns tillitsbaserad ramtid vilket innebär frihet under ansvar att arbeta vardagar 40 tim/veckan men med stor flexibilitet - tillgänglighet och behovet är högt prioriterat. Det finns utrymme, om det bedöms som möjligt, att arbeta på distans men inte på bekostnad av verksamhetens- och familjernas behov.
Beskrivning av arbetsuppgifter
På Perrongen arbetar familjebehandlaren inom tre huvudområden. Perrongen rekryterar, utreder och handleder kontaktpersoner vilka ingår i arbetet med att stödja ungdomens mål med meningsfull fritid. Perrongen har även regelbundna nätverksmöten där rollen innebär samordning, dokumentation och struktur kring mål och att genomförandeplanen kontinuerligt följs upp. Det tredje området är att erbjuda familjearbete utifrån familjens behov. Behövs stöd från andra enheter eller organisationer hjälper Perrongen till att ta kontakt. Det är socialförvaltningens avdelningar inom myndighet som remitterar till Perrongen men samordningen sker ofta tillsammans med skola, psykiatri och/eller andra externa insatser.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig examen. Du har erfarenhet av det arbete du har utbildning i. Arbetet kräver att du har god kännedom om externa och interna redskap och vana att genomföra samtal med familj och närmsta nätverk.
Har du erfarenhet av att utreda, matcha och handleda kontaktpersoner, behovsstyrt och rättssäkert, ses det som meriterande.
Som person har du lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och utifrån det förstå deras handlande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lars Pettersson, enhetschef, 018-727 71 90 eller samordnare Elise Vestling, 018-727 71 73.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
