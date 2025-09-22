Familjebehandlare till öppenvården Dialogen
2025-09-22
Dialogen är en av fem enheter inom socialtjänstens verksamhet Barn och familj, och är organiserade under Barn och utbildningsförvaltningen. Vi vänder oss till familjer med barn upp till 18 år. Inför 2026 kommer verksamheten successivt att öka och vi behöver därför bli fler medarbetare.
På Dialogen arbetar femton familjebehandlare, en metodhandledare och en enhetschef. Arbetet på Dialogen är delad i två team, där ett team arbetar med biståndsbedömda insatser och ett team arbetar med råd och stöd.
Att arbeta som familjebehandlare i vår verksamhet innebär att ha fokus på barnet. Barnets röst ska höras och synliggöras under processen så att viktiga vuxna i barnets liv hjälps åt, utvecklas och får möjlighet att kunna vara precis det stöd, trygghet och förebild som barnet behöver. Vi arbetar evidensbaserat och erbjuder också flera former av gruppverksamheter, både till barn och föräldrar.
Vi är en grupp som värnar om varandra och delar både det som är roligt och det som är utmanande. En dag hos oss är att arbeta förändringsinriktat, där vi följer familjer i livets upp-och nedgångar. Men en arbetsdag innehåller också många stunder med humor och skratt.
Hos oss får du ett gott och kompetent kollegialt stöd, kontinuerligt ärendestöd av metodhandledare och extern handledning.
Verksamheten arbetar enligt Signs of safety vilket innebär ett lösningsfokuserat, transparent och inkluderande förhållningssätt som stävar mot att stärka familjers egna resurser.
Du hittar oss även på Facebook (Dialogen Falun) och på Instagram (dialogen_falun).
Dialogen arbetar både med biståndsbedömda insatser på uppdrag från socialsekreterare mot uppsatta mål i överenskommelse med dem det berör. Råd och stöd arbetar med förebyggande insatser och erbjuder upp till tio samtal utan föregående beslut i enlighet med nya socialtjänstlagen. Vårt fokus i båda teamen är att stärka föräldraskapet och förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Vi har behandlande samtal, och vi håller i gruppverksamheter för både barn och föräldrar. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med övriga kollegor.
Vi arbetar ständigt med metodutveckling och att utveckla vår verksamhet utifrån de möjligheter och utmaningar vi ställs inför.
Arbetet sker i huvudsak på kontorstid, men vi försöker även vara flexibla med våra arbetstider beroende på uppdrag.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionom, beteendevetenskaplig utbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Relevant yrkeserfarenhet inom området barn och unga i en omfattning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig.
• God förmåga i det svenska språket vad gäller tal och skrift.
• Körkort B. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, positiv och engagerad och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har en personlig mognad vilket innebär att du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du har en empatisk förmåga, är lätt att samarbeta med samt har en nyfiken och utforskande hållning. Du är bekväm i att hålla i gruppverksamhet och utåtriktade arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som familjebehandlare.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn och unga område.
• Utbildning i barn och föräldrastödsprogram.
• Erfarenhet av att leda gruppverksamhet, barn och föräldrar.
• Signs of safety
Rekryteringen avser tillsvidareanställningar på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
