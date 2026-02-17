Familjebehandlare till Öppenvården
2026-02-17
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Öppenvården i Östra Göinge kommun jobbar med frivilliga och öppenvårdande insatser såsom samtal och olika typer av gruppverksamhet, och verkställer även biståndsärenden kopplat till både barn och vuxna. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer så som skola och BVC. På Öppenvården arbetar idag två fältassistenter, två vuxenbehandlare, fem familjebehandlare samt enhetschef.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Hej!
Vi är ett modigt, positivt och välfungerande team av behandlare som vi nu utökar och söker vår nästa kollega! Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets behov, välmående och utveckling. Vi tror att samarbete, såväl internt som externt, är av högsta vikt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna i livet.
I din roll som familjebehandlare arbetar du med barn, unga och deras familjer som har behov av stöd och insatser knutet till relationer, omsorgsförmåga och beteende. Du håller även i föräldragrupper tillsammans med dina kolleger och vi håller även på att utveckla vårt arbete inom TSI (Tidiga samordnade insatser).
Öppenvården arbetar på bistånd från socialtjänsten men har även rådgivande och biståndsfria behandlingsinsatser. Din uppgift blir att stärka föräldrarollen, arbeta för att förbättra relationerna i familjen och stödja familjen så att vardagen och familjelivet fungerar så bra som möjligt och för att förebygga placering. Arbetet innebär också att hitta effektiva öppenvårdslösningar tillsammans med familjen och att samverka med andra resurser som kan tänkas finns i familjens närmiljö.
Låter detta som en tjänst för dig så tveka inte att söka då vi har löpande rekrytering.Kvalifikationer
Vi vill att du har socionomexamen eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig utifrån uppdraget. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer samt någon vidareutbildning i tex Signs of safety, KIBB, Trygghetscirkeln och/eller COPE samt att du har erfarenhet att hålla barngrupper och/eller föräldrastödsgrupper.
Du behöver ha goda kunskaper i social dokumentation med god förståelse för hur man arbetar med genomförandeplaner.
För att trivas i uppdraget tror vi att du är nyfiken och ödmjuk inför människors olika livssituationer. Du har ett systemiskt och salutogent förhållningssätt samt god förmåga att skapa hållbara relationer. Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det. Du tar dig fram självständigt i ditt arbete och är beredd att ta stort ansvar för ditt uppdrag. I gengäld erbjuds du en stimulerande arbetsplats där du har nära tillgång till stöd och hjälp från såväl kollegor som ledning.
Vi utgår från att du är trygg i din profession, positiv, målinriktad och organiserad samt har en stor drivkraft när det gäller din tro på individens förmåga att utvecklas och nå framgång.
Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och att du har vana av att arbeta med olika digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
Du skall ha en helhetssyn över individens och familjens olika behov och en god överblick över hela insatskedjan som finns tillgänglig för individ och familj.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
B-körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
